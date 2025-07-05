У Німеччині загострюється конфлікт щодо допомоги Україні

Німецькі депутати вимагають від команди канцлера ФРН Фрідріха Мерца невідкладно збільшити фінансову допомогу для України на тлі посилення російського терору проти мирного населення.

Німецькі політики вимагають від Мерца рішучих дій

Згідно з даними журналістів, до справи активно долучилася група депутатів від партії "Зелених".

Саме вона надіслала німецькому лідеру Фрідріху Мерцу жорсткого листа з безкомпромісною вимогою переглянути масштаби допомоги для Києва.

Високопосадовці обурені тим фактом, що бюджет на військову підтримку України збільшено лише з 7,1 до 8,3 мільярда євро.

На тлі нових ударів по мирних містах України, особливо по Києву, парламентарії наполягають на тому, що цих грошей недостатньо, — пише видання. Поширити

На переконання депутатів, потрібно негайно підвищити обсяги допомоги Києву — і в поточному бюджеті, і в планах на 2026-2029 роки.

Вони також попередили Мерца, що без суттєвого посилення ППО та надійного постачання озброєння "російська диктатура в Україні стає більш імовірною".