У Німеччині загострюється конфлікт щодо допомоги Україні
Категорія
Політика
Дата публікації

У Німеччині загострюється конфлікт щодо допомоги Україні

Німецькі політики вимагають від Мерца рішучих дій
Джерело:  Bild

Німецькі депутати вимагають від команди канцлера ФРН Фрідріха Мерца невідкладно збільшити фінансову допомогу для України на тлі посилення російського терору проти мирного населення.

Головні тези:

  • Депутати надіслали Мерцу листа з конкретними вимогами.
  • Поки невідомо, як саме канцлер ФРН відреагував на останні події.

Німецькі політики вимагають від Мерца рішучих дій

Згідно з даними журналістів, до справи активно долучилася група депутатів від партії "Зелених".

Саме вона надіслала німецькому лідеру Фрідріху Мерцу жорсткого листа з безкомпромісною вимогою переглянути масштаби допомоги для Києва.

Високопосадовці обурені тим фактом, що бюджет на військову підтримку України збільшено лише з 7,1 до 8,3 мільярда євро.

На тлі нових ударів по мирних містах України, особливо по Києву, парламентарії наполягають на тому, що цих грошей недостатньо, — пише видання.

На переконання депутатів, потрібно негайно підвищити обсяги допомоги Києву — і в поточному бюджеті, і в планах на 2026-2029 роки.

Вони також попередили Мерца, що без суттєвого посилення ППО та надійного постачання озброєння "російська диктатура в Україні стає більш імовірною".

Поки Путін відкрито підтверджує, що не буде вести переговори і повністю відданий своїм військовим цілям, поки Путін тероризує цивільне населення дедалі масштабнішими авіаударами, американський уряд відмовляє в раніше обіцяній підтримці, — обурюються депутати у своєму листі до Мерца.

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