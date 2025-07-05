"Є загроза". Сирський терміново вирушив на Харківщину

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, останні дві доби він провів на Південнослобожанському напрямку — саме там "є загроза нових наступальних дій" російських загарбників.

Сирський звітує про свій візит на Харківщину

Не залишаю поза увагою жодної ділянки фронту, зокрема на тих відтинках, де є загроза нових наступальних дій противника.Присвятив два дні роботі в підрозділах на Харківщині. Працюю разом із командувачем Об’єднаних сил — командувачем ОСУВ “Хортиця” генерал-майором Михайлом Драпатим. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

За словами Сирського, саме на Південнослобожанському напрямку бійці ЗСУ протягом останніх днів змогли успішно відбити понад 60 ворожих штурмів.

Окрім того, вказано, що близько десятка боїв досі не вщухли — зіткнення тривають.

На місці в деталях вивчив оперативну ситуацію. Обговорив із командуванням підрозділів Збройних Сил та Національної гвардії України шляхи посилення стійкості оборони. З’ясував першочергові потреби та запити наших військових. Віддав вказівки для вирішення проблемних питань. Поширити

Сирський також додав, що армія РФ робить все можливе, щоб тиснути кількістю, однак українські оборонці не дають ворогу прорватися вперед.