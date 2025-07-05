"Є загроза". Сирський терміново вирушив на Харківщину

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, останні дві доби він провів на Південнослобожанському напрямку — саме там "є загроза нових наступальних дій" російських загарбників.
Головні тези:
- Бійці ЗСУ успішно відбили понад 60 ворожих штурмів на цій ділянці фронту протягом минулого тижня.
- Сирський вивчає оперативну ситуацію та розробляє шляхи посилення оборони.
Сирський звітує про свій візит на Харківщину
За словами Сирського, саме на Південнослобожанському напрямку бійці ЗСУ протягом останніх днів змогли успішно відбити понад 60 ворожих штурмів.
Окрім того, вказано, що близько десятка боїв досі не вщухли — зіткнення тривають.
Сирський також додав, що армія РФ робить все можливе, щоб тиснути кількістю, однак українські оборонці не дають ворогу прорватися вперед.
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