Україна отримала від Латвії партію бронетранспортерів Patria

Латвія передала Збройним силам України у складі нового пакета військової допомоги партію бронетранспортерів Patria 6x6.
Головні тези:
- Україна отримала партію бронетранспортерів Patria 6x6 від Латвії у новому пакеті військової допомоги.
- Під час зустрічі представники двох країн обговорили посилення спроможностей Сил оборони України.
- Латвія демонструє послідовну підтримку боротьби України та вкладається в поглиблення співпраці у сфері оборони.
Україна отримала від Латвії нову військову допомогу
Про це повідомляє Міністерство оборони України за результатами зустрічі заступника міністра оборони Валерія Чуркіна з міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом.
Під час візиту Чуркін обговорив із Спрусом посилення спроможностей Сил оборони України.
Заступник міністра подякував за рішення уряду Латвії передати ЗСУ партію новітніх бронетранспортерів Patria 6x6. Ці бронемашини почали серійно виробляти у 2021 році за спільною програмою Фінляндії, Естонії та Латвії.
Дякую народу та уряду Латвії за всебічну і непохитну підтримку, новий пакет військової допомоги. Послідовна і чітка позиція Латвії у підтримці нашої боротьби дуже цінна і важлива для України.
Не деталізуючи вміст наданого Латвією пакета матеріально-технічної допомоги, Чуркін зауважив, що у ньому, крім новітніх бронетранспортерів, чимало іншого озброєння та засобів, які підсилять спроможності української армії.
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