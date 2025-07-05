Україна отримала від Латвії партію бронетранспортерів Patria

Україна отримала від Латвії нову військову допомогу

Про це повідомляє Міністерство оборони України за результатами зустрічі заступника міністра оборони Валерія Чуркіна з міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом.

Під час візиту Чуркін обговорив із Спрусом посилення спроможностей Сил оборони України.

Чуркін і Спрудс

Заступник міністра подякував за рішення уряду Латвії передати ЗСУ партію новітніх бронетранспортерів Patria 6x6. Ці бронемашини почали серійно виробляти у 2021 році за спільною програмою Фінляндії, Естонії та Латвії.

Дякую народу та уряду Латвії за всебічну і непохитну підтримку, новий пакет військової допомоги. Послідовна і чітка позиція Латвії у підтримці нашої боротьби дуже цінна і важлива для України.

Не деталізуючи вміст наданого Латвією пакета матеріально-технічної допомоги, Чуркін зауважив, що у ньому, крім новітніх бронетранспортерів, чимало іншого озброєння та засобів, які підсилять спроможності української армії.