Україна отримала від Латвії партію бронетранспортерів Patria
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна отримала від Латвії партію бронетранспортерів Patria

Міністерство оборони України
Patria

Латвія передала Збройним силам України у складі нового пакета військової допомоги партію бронетранспортерів Patria 6x6.

Головні тези:

  • Україна отримала партію бронетранспортерів Patria 6x6 від Латвії у новому пакеті військової допомоги.
  • Під час зустрічі представники двох країн обговорили посилення спроможностей Сил оборони України.
  • Латвія демонструє послідовну підтримку боротьби України та вкладається в поглиблення співпраці у сфері оборони.

Україна отримала від Латвії нову військову допомогу

Про це повідомляє Міністерство оборони України за результатами зустрічі заступника міністра оборони Валерія Чуркіна з міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом.

Під час візиту Чуркін обговорив із Спрусом посилення спроможностей Сил оборони України.

Чуркін і Спрудс

Заступник міністра подякував за рішення уряду Латвії передати ЗСУ партію новітніх бронетранспортерів Patria 6x6. Ці бронемашини почали серійно виробляти у 2021 році за спільною програмою Фінляндії, Естонії та Латвії.

Дякую народу та уряду Латвії за всебічну і непохитну підтримку, новий пакет військової допомоги. Послідовна і чітка позиція Латвії у підтримці нашої боротьби дуже цінна і важлива для України.

Не деталізуючи вміст наданого Латвією пакета матеріально-технічної допомоги, Чуркін зауважив, що у ньому, крім новітніх бронетранспортерів, чимало іншого озброєння та засобів, які підсилять спроможності української армії.

Також у рамках візиту українська делегація провела низку двосторонніх зустрічей з представниками урядових структур і провідних виробників озброєння країн-партнерів. Обговорювались подальші кроки з поглиблення співпраці, технологічного обміну та посилення оборонних спроможностей.

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