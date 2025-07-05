Украина получила от Латвии партию бронетранспортеров Patria

Украина получила от Латвии новую военную помощь

Об этом сообщает Министерство обороны Украины по результатам встречи замминистра обороны Валерия Чуркина с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом.

Во время визита Чуркин обсудил с Спрусом усиление возможностей сил обороны Украины.

Чуркин и Спрудс

Замминистра поблагодарил за решение правительства Латвии передать ВСУ партию новейших бронетранспортеров Patria 6x6. Эти бронемашины начали серийно производить в 2021 году по общей программе Финляндии, Эстонии и Латвии.

Спасибо народу и правительству Латвии за всестороннюю и твердую поддержку, новый пакет военной помощи. Последовательная и четкая позиция Латвии в поддержке нашей борьбы очень ценна и важна для Украины.

Не детализируя содержание предоставленного Латвией пакета материально-технической помощи, Чуркин отметил, что в нем, помимо новейших бронетранспортеров, много другого вооружения и средств, которые усилят возможности украинской армии.