Украина получила от Латвии партию бронетранспортеров Patria
Категория
Украина
Дата публикации

Украина получила от Латвии партию бронетранспортеров Patria

Министерство обороны Украины
Patria
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Латвия передала Вооруженным силам Украины в состав нового пакета военной помощи партию бронетранспортеров Patria 6x6.

Главные тезисы

  • Украина получила новую партию бронетранспортеров Patria 6x6 от Латвии в рамках военной помощи, что значительно укрепит оборонные возможности страны.
  • Сотрудничество Латвии и Украины в области обороны содействует углублению отношений и поддерживает борьбу Украины за безопасность и независимость.
  • Благодаря поставкам военной техники от Латвии, Украина получает не только бронетранспортеры, но и другое вооружение, что значительно усиливает ее оборонные возможности.

Украина получила от Латвии новую военную помощь

Об этом сообщает Министерство обороны Украины по результатам встречи замминистра обороны Валерия Чуркина с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом.

Во время визита Чуркин обсудил с Спрусом усиление возможностей сил обороны Украины.

Чуркин и Спрудс

Замминистра поблагодарил за решение правительства Латвии передать ВСУ партию новейших бронетранспортеров Patria 6x6. Эти бронемашины начали серийно производить в 2021 году по общей программе Финляндии, Эстонии и Латвии.

Спасибо народу и правительству Латвии за всестороннюю и твердую поддержку, новый пакет военной помощи. Последовательная и четкая позиция Латвии в поддержке нашей борьбы очень ценна и важна для Украины.

Не детализируя содержание предоставленного Латвией пакета материально-технической помощи, Чуркин отметил, что в нем, помимо новейших бронетранспортеров, много другого вооружения и средств, которые усилят возможности украинской армии.

Также в рамках визита украинская делегация провела ряд двусторонних встреч с представителями правительственных структур и ведущих производителей вооружения стран-партнеров. Обсуждались дальнейшие шаги по углублению сотрудничества, технологическому обмену и усилению оборонных возможностей.

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