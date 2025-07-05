"Есть угроза". Сырский срочно отправился на Харьковщину

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, последние двое суток он провел на Южнослобожанском направлении — именно там "есть угроза новых наступательных действий" российских захватчиков.

Сырский отчитывается о своем визите на Харьковщину

Не оставляю без внимания ни одного участка фронта, в том числе на тех отрезках, где есть угроза новых наступательных действий противника. Посвятил два дня работе в подразделениях на Харьковщине. Работаю вместе с командующим Объединенных сил — командующим ОСУВ "Хортица" генерал-майором Михаилом Драпатым. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

По словам Сырского, именно на Южнослобожанском направлении бойцы ВСУ в течение последних дней смогли успешно отразить более 60 вражеских штурмов.

Кроме того, указано, что около десятка боев до сих пор не закончились — столкновения продолжаются.

На месте в деталях изучил оперативную ситуацию. Обсудил с командованием подразделений Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины пути усиления устойчивости обороны. Выяснил первоочередные потребности и запросы наших военных. Отдал указания по решению проблемных вопросов. Поделиться

Сырский также добавил, что армия РФ делает все возможное, чтобы давить количеством, однако украинские защитники не дают врагу прорваться вперед.