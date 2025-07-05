"Есть угроза". Сырский срочно отправился на Харьковщину
Категория
Украина
Дата публикации

"Есть угроза". Сырский срочно отправился на Харьковщину

Александр Сырский
Сырский отчитывается о своем визите на Харьковщину
Читати українською

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, последние двое суток он провел на Южнослобожанском направлении — именно там "есть угроза новых наступательных действий" российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Бойцы ВСУ успешно отбили более 60 вражеских штурмов на этом участке фронта за прошедшую неделю.
  • Сырский изучает оперативную ситуацию и разрабатывает пути усиления обороны.

Сырский отчитывается о своем визите на Харьковщину

Не оставляю без внимания ни одного участка фронта, в том числе на тех отрезках, где есть угроза новых наступательных действий противника. Посвятил два дня работе в подразделениях на Харьковщине. Работаю вместе с командующим Объединенных сил — командующим ОСУВ "Хортица" генерал-майором Михаилом Драпатым.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

По словам Сырского, именно на Южнослобожанском направлении бойцы ВСУ в течение последних дней смогли успешно отразить более 60 вражеских штурмов.

Кроме того, указано, что около десятка боев до сих пор не закончились — столкновения продолжаются.

На месте в деталях изучил оперативную ситуацию. Обсудил с командованием подразделений Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины пути усиления устойчивости обороны. Выяснил первоочередные потребности и запросы наших военных. Отдал указания по решению проблемных вопросов.

Сырский также добавил, что армия РФ делает все возможное, чтобы давить количеством, однако украинские защитники не дают врагу прорваться вперед.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Генсек НАТО экстренно обратился к США для спасения Украины
Рютте снова вступился за Украину
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мелони раскрыла детали переговоров с Трампом касательно Украины
Мэлони пыталась договориться с Трампом
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина получила от Латвии партию бронетранспортеров Patria
Министерство обороны Украины
Patria

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?