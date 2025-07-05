"Есть угроза". Сырский срочно отправился на Харьковщину

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, последние двое суток он провел на Южнослобожанском направлении — именно там "есть угроза новых наступательных действий" российских захватчиков.
Главные тезисы
- Бойцы ВСУ успешно отбили более 60 вражеских штурмов на этом участке фронта за прошедшую неделю.
- Сырский изучает оперативную ситуацию и разрабатывает пути усиления обороны.
Сырский отчитывается о своем визите на Харьковщину
По словам Сырского, именно на Южнослобожанском направлении бойцы ВСУ в течение последних дней смогли успешно отразить более 60 вражеских штурмов.
Кроме того, указано, что около десятка боев до сих пор не закончились — столкновения продолжаются.
Сырский также добавил, что армия РФ делает все возможное, чтобы давить количеством, однако украинские защитники не дают врагу прорваться вперед.
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