В Германии обостряется конфликт относительно помощи Украине
Категория
Политика
Дата публикации

В Германии обостряется конфликт относительно помощи Украине

Немецкие политики требуют от Мерца решительных действий
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Источник:  Bild

Немецкие депутаты требуют от команды канцлера ФРГ Фридриха Мерца безотлагательно увеличить финансовую помощь для Украины на фоне усиления российского террора против мирного населения.

Главные тезисы

  • Депутаты направили Мерцу письмо с конкретными требованиями.
  • Пока неизвестно, как канцлер ФРГ отреагировал на последние события.

Немецкие политики требуют от Мерца решительных действий

Согласно данным журналистов, к делу активно приобщилась группа депутатов от партии "Зеленых".

Именно она направила немецкому лидеру Фридриху Мерцу жесткое письмо с бескомпромиссным требованием пересмотреть масштабы помощи для Киева.

Высокопоставленные чиновники возмущены тем фактом, что бюджет на военную поддержку Украины увеличен лишь с 7,1 до 8,3 миллиарда евро.

На фоне новых ударов по мирным городам Украины, особенно по Киеву, парламентарии настаивают на том, что этих денег недостаточно, — пишет издание.

По мнению депутатов, нужно немедленно повысить объемы помощи Киеву — и в текущем бюджете, и в планах на 2026-2029 годы.

Они также предупредили Мерца, что без существенного усиления ПВО и надежных поставок вооружения "российская диктатура в Украине становится более вероятной".

Пока Путин открыто подтверждает, что не будет вести переговоры и полностью предан своим военным целям, пока Путин терроризирует гражданское население все более масштабными авиаударами, американское правительство отказывает в ранее обещанной поддержке, — возмущаются депутаты в своем письме Мерцу.

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