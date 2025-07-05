В Германии обостряется конфликт относительно помощи Украине

Немецкие депутаты требуют от команды канцлера ФРГ Фридриха Мерца безотлагательно увеличить финансовую помощь для Украины на фоне усиления российского террора против мирного населения.
Главные тезисы
- Депутаты направили Мерцу письмо с конкретными требованиями.
- Пока неизвестно, как канцлер ФРГ отреагировал на последние события.
Немецкие политики требуют от Мерца решительных действий
Согласно данным журналистов, к делу активно приобщилась группа депутатов от партии "Зеленых".
Именно она направила немецкому лидеру Фридриху Мерцу жесткое письмо с бескомпромиссным требованием пересмотреть масштабы помощи для Киева.
Высокопоставленные чиновники возмущены тем фактом, что бюджет на военную поддержку Украины увеличен лишь с 7,1 до 8,3 миллиарда евро.
По мнению депутатов, нужно немедленно повысить объемы помощи Киеву — и в текущем бюджете, и в планах на 2026-2029 годы.
Они также предупредили Мерца, что без существенного усиления ПВО и надежных поставок вооружения "российская диктатура в Украине становится более вероятной".
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