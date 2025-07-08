Воздушный бой России против Украины — какие последствия
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушный бой России против Украины — какие последствия

Воздушные Силы ВСУ
Новая атака РФ на Украину – что известно
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Ночью 8 июля российские захватчики снова атаковали мирные украинские города и села. На этот раз не только дронами, но и ракетами. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось успешно обезвредить 34 вражеских цели.

Главные тезисы

  • Российские дроны и ракеты сбивали на севере и юге страны.
  • Зафиксировано попадание ударных БПЛА противника в 5 локациях.

Новая атака РФ на Украину — что известно

В ночь на 8 июля (с 00.30 8 июля) противник атаковал четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 из Курской обл. и 54 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Курск, Орел — РФ, Гвардейское — ТОТ Крыма.

Силы ПВО успели успешно обезвредить 34 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и юге страны.

Кроме того, указано, что 26 — сбиты огневыми средствами поражения, 8 — локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Воздушные силы ВСУ добавляют, что произошло попадание ударных БПЛА противника в 5 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

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