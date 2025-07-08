Воздушный бой России против Украины — какие последствия

Ночью 8 июля российские захватчики снова атаковали мирные украинские города и села. На этот раз не только дронами, но и ракетами. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось успешно обезвредить 34 вражеских цели.
Главные тезисы
- Российские дроны и ракеты сбивали на севере и юге страны.
- Зафиксировано попадание ударных БПЛА противника в 5 локациях.
Новая атака РФ на Украину — что известно
Силы ПВО успели успешно обезвредить 34 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и юге страны.
Кроме того, указано, что 26 — сбиты огневыми средствами поражения, 8 — локационно потеряны/подавлены РЭБ.
Воздушные силы ВСУ добавляют, что произошло попадание ударных БПЛА противника в 5 локациях.
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