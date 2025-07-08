Переговоры Зеленского и Трампа — неожиданные подробности от инсайдеров

Как удалось узнать изданию The Wall Street Journal, американский лидер Дональд Трамп во время последнего телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским убеждал последнего, что блокирование помощи США для Украины произошло не по его приказу.

Трамп утверждает, что не останавливал помощь для Украины

По словам журналистов, они пообщались с американскими чиновниками, которые осведомлены о ходе разговора американского и украинского президентов 4 июля.

Инсайдеры издания подтвердили, что Дональд Трамп категорически отрицал личную причастность к паузе со снабжением Украины согласованной ранее помощи.

В частности, глава Белого дома заявил украинскому коллеге, что "не ответственен" за приостановку поставок помощи.

Кроме того, Дональд Трамп сообщил Зеленскому, что приказал провести переоценку запасов на оружейных складах Минобороны США после нанесенных ударов по Ирану, однако не распоряжался замораживать поставки оружия для Киева.

Что важно понимать, 7 июля президент США официально подтвердил, что решил предоставить Украине еще большее оружия, чтобы она могла защититься от российских атак.