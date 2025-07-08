Переговоры Зеленского и Трампа — неожиданные подробности от инсайдеров
Категория
Политика
Дата публикации

Переговоры Зеленского и Трампа — неожиданные подробности от инсайдеров

Трамп утверждает, что не останавливал помощь для Украины
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Источник:  The Wall Street Journal

Как удалось узнать изданию The Wall Street Journal, американский лидер Дональд Трамп во время последнего телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским убеждал последнего, что блокирование помощи США для Украины произошло не по его приказу.

Главные тезисы

  • Трамп отрицает свою причастность к паузе в поставках помощи для Украины.
  • Пентагон уже приступил к предоставлению дополнительного оружия Киеву.

Трамп утверждает, что не останавливал помощь для Украины

По словам журналистов, они пообщались с американскими чиновниками, которые осведомлены о ходе разговора американского и украинского президентов 4 июля.

Инсайдеры издания подтвердили, что Дональд Трамп категорически отрицал личную причастность к паузе со снабжением Украины согласованной ранее помощи.

В частности, глава Белого дома заявил украинскому коллеге, что "не ответственен" за приостановку поставок помощи.

Кроме того, Дональд Трамп сообщил Зеленскому, что приказал провести переоценку запасов на оружейных складах Минобороны США после нанесенных ударов по Ирану, однако не распоряжался замораживать поставки оружия для Киева.

Что важно понимать, 7 июля президент США официально подтвердил, что решил предоставить Украине еще большее оружия, чтобы она могла защититься от российских атак.

Мы пришлем еще больше оружия. Мы вынуждены это сделать. Они должны иметь возможность защитить себя. Сейчас по ним наносят очень мощные удары. Мы будем вынуждены присылать больше оружия.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

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