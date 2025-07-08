Самые жесткие санкции против РФ. Что известно о новом плане ЕС
Категория
Экономика
Дата публикации

Самые жесткие санкции против РФ. Что известно о новом плане ЕС

Что задумала Европа
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Источник:  online.ua

Шеф французской дипломатии Жан Ноэль Барро официально подтвердил журналистам, что европейские союзники Украины готовятся одобрить самые жесткие санкции за последние 3 года против страны-агрессорки РФ на фоне существенного усиления российского террора.

Главные тезисы

  • Евросоюз решительно настроен остановить российский террор.
  • Барро считает, что мощные санкции против РФ действительно помогут сделать это.

Что задумала Европа

Глава МИД Франции заявил, что ЕС не может игнорировать действия и решения российского диктатора Владимира Путина.

Барро и его коллеги возмущены тем, что нелегитимный глава Кремля цинично отверг предложение о перемирии.

Кроме того, ни для кого не секрет, что Россия "усилила удары по Украине в пять раз".

По словам французского дипломата, это не может продолжаться, поэтому ЕС сделает все возможное, чтобы остановить агрессора.

Чтобы добиться этого, в координации с усилиями американских сенаторов Европа готовится принять на основе французских предложений самые жесткие санкции за последние 3 года, которые непосредственно лишат Владимира Путина ресурсов, позволяющих ему продолжать войну.

Жан Ноэль Барро

Жан Ноэль Барро

Глава МИД Франции

Шеф французской дипломатии обратил внимание на то, что армия РФ больше не продвигается на фронте.

На этом фоне Путин не придумал ничего “лучше”, чем убивать мирное население Украины.

Так что все это должно прекратиться, и для этого нужны санкции, направленные не только на нефтяные доходы, но и на российских финансовых и финансовых игроков в других странах, которые позволяют избежать наших санкций, — подчеркнул Барро.

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