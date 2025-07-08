Найжорсткіші санкції проти РФ. Що відомо про новий план ЄС

Шеф французької дипломатії Жан Ноель Барро офіційно підтвердив журналістам, що європейські союзники України готується схвалити найжорсткіші санкції за останні 3 роки проти країни-агресорки РФ на тлі суттєвого посилення російського терору.

Що замислила Європа

Глава МЗС Франції зауважив, що ЄС не може ігнорувати дії та рішення російського диктатора Володимира Путіна.

Барро та його колеги обурені тим, що нелегітимний глава Кремля цинічно відкинув пропозицію про перемир'я.

Окрім того, ні для кого не секрет, шо Росія "посилила удари по Україні вп'ятеро".

За словами французького дипломата, це не може тривати далі, тому ЄС зробить все можливе, щоб зупинити агресора.

Щоб досягти цього, у координації з зусиллями американських сенаторів, Європа готується прийняти на основі французьких пропозицій найжорсткіші санкції за останні 3 роки, які безпосередньо позбавлять Володимира Путіна ресурсів, що дозволяють йому продовжувати війну. Жан Ноель Барро Глава МЗС Франції

Шеф французької дипломатії звернув увагу на те, що армія РФ більше не просувається на фронті.

На цьому тлі Путін не вигадав нічого “ліпшого”, ніж вбивати мирне населення України.