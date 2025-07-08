Сирський наголосив на відновленні позицій ЗСУ на Курщині та Бєлгородщині

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський акцентував на відновленні позицій та утриманні територій у Курській та Білгородській областях Росії. За його словами, це вкрай важливо для блокування сил ворога на кордоні з Україною.
Головні тези:
- Сирський звертає увагу на розвиток бойових дій на різних напрямках.
- Також він розповів про розвиток дронів-перехоплювачів та важливість використання високотехнологічних безпілотників.
Сирський описав ситуацію на фронті
За словами головкома, він взяв участь у засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якої відзвітував про ситуацію на полі бою.
Насамперед у центрі уваги розвиток бойових дій на Покровському, Лиманському, Новопавлівському та Північно-Слобожанському напрямках.
Що важливо розуміти, протягом минулої доби відбулося 188 бойових зіткнень з армією РФ.
Сирський також додав, що він акцентував на діях наших підрозділів в активній обороні — на недопущенні просування противника в глибину нашої оборони на Покровському та Новопавловському напрямках та виходу на адміністративні кордони Дніпропетровської області.
За словами Сирського, від його контролем знаходиться питання розвитку напрямку дронів-перехоплювачів.
Станом на сьогодні активно формуються нові екіпажі, навчаються винищувачі.
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