Сирський наголосив на відновленні позицій ЗСУ на Курщині та Бєлгородщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Сирський наголосив на відновленні позицій ЗСУ на Курщині та Бєлгородщині

Генштаб ЗСУ
Сирський описав ситуацію на фронті
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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський акцентував на відновленні позицій та утриманні територій у Курській та Білгородській областях Росії. За його словами, це вкрай важливо для блокування сил ворога на кордоні з Україною.

Головні тези:

  • Сирський звертає увагу на розвиток бойових дій на різних напрямках.
  • Також він розповів про розвиток дронів-перехоплювачів та важливість використання високотехнологічних безпілотників.

Сирський описав ситуацію на фронті

За словами головкома, він взяв участь у засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якої відзвітував про ситуацію на полі бою.

Насамперед у центрі уваги розвиток бойових дій на Покровському, Лиманському, Новопавлівському та Північно-Слобожанському напрямках.

Що важливо розуміти, протягом минулої доби відбулося 188 бойових зіткнень з армією РФ.

Сирський також додав, що він акцентував на діях наших підрозділів в активній обороні — на недопущенні просування противника в глибину нашої оборони на Покровському та Новопавловському напрямках та виходу на адміністративні кордони Дніпропетровської області.

Наголосив на відновленні позицій та утриманні територій у Курській та Бєлгородській областях рф. Продовжуємо сковувати у прикордонні значне угруповання противника. Ворог не матиме там спокою.Окремо йшлося про нарощення та удосконалення безпілотної складової нашої обороноздатності — і в захисті наших тилових міст, і в стримуванні ворожих штурмів на лінії бойового зіткнення, і в атаках DeepStrike по території росії.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

За словами Сирського, від його контролем знаходиться питання розвитку напрямку дронів-перехоплювачів.

Станом на сьогодні активно формуються нові екіпажі, навчаються винищувачі.

Війську потрібно якомога більше таких високотехнологічних БпЛА, — додав головком.

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