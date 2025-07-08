Сирський наголосив на відновленні позицій ЗСУ на Курщині та Бєлгородщині

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський акцентував на відновленні позицій та утриманні територій у Курській та Білгородській областях Росії. За його словами, це вкрай важливо для блокування сил ворога на кордоні з Україною.

Сирський описав ситуацію на фронті

За словами головкома, він взяв участь у засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якої відзвітував про ситуацію на полі бою.

Насамперед у центрі уваги розвиток бойових дій на Покровському, Лиманському, Новопавлівському та Північно-Слобожанському напрямках.

Що важливо розуміти, протягом минулої доби відбулося 188 бойових зіткнень з армією РФ.

Сирський також додав, що він акцентував на діях наших підрозділів в активній обороні — на недопущенні просування противника в глибину нашої оборони на Покровському та Новопавловському напрямках та виходу на адміністративні кордони Дніпропетровської області.

Наголосив на відновленні позицій та утриманні територій у Курській та Бєлгородській областях рф. Продовжуємо сковувати у прикордонні значне угруповання противника. Ворог не матиме там спокою.Окремо йшлося про нарощення та удосконалення безпілотної складової нашої обороноздатності — і в захисті наших тилових міст, і в стримуванні ворожих штурмів на лінії бойового зіткнення, і в атаках DeepStrike по території росії. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

За словами Сирського, від його контролем знаходиться питання розвитку напрямку дронів-перехоплювачів.

Станом на сьогодні активно формуються нові екіпажі, навчаються винищувачі.