Сырский отметил на восстановлении позиций ВСУ на Курщине и Белгородщине
Категория
Украина
Дата публикации

Сырский отметил на восстановлении позиций ВСУ на Курщине и Белгородщине

Генштаб ВСУ
Сырский описал ситуацию на фронте
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский акцентировал внимание на восстановлении позиций и удержании территорий в Курской и Белгородской областях России. По его словам, это крайне важно для блокирования сил врага на границе с Украиной.

Главные тезисы

  • Сырский обращает внимание на развитие боевых действий на разных направлениях.
  • Также он рассказал о развитии дронов-перехватчиков и важности использования высокотехнологичных беспилотников.

Сырский описал ситуацию на фронте

По словам главкома, он принял участие в заседании Ставки Верховного Главнокомандующего, во время которой отчитался о ситуации на поле боя.

Прежде всего, в центре внимания развитие боевых действий на Покровском, Лиманском, Новопавловском и Северо-Слобожанском направлениях.

Что важно понимать, за прошедшие сутки произошло 188 боевых столкновений с армией РФ.

Сырский также добавил, что он акцентировал внимание на действиях наших подразделений в активной обороне — на недопущении продвижения противника в глубину нашей обороны на Покровском и Новопавловском направлениях и выхода на административные границы Днепропетровской области.

Указал на восстановление позиций и удержание территорий в Курской и Белгородской областях России. Продолжаем сковывать в приграничье значительную группировку противника. Враг не будет иметь там покоя. Кроме того, речь шла о наращивании и совершенствовании беспилотной составляющей нашей обороноспособности — и в защите наших тыловых городов, и в сдерживании вражеских штурмов на линии боевого столкновения, и в атаках DeepStrike по территории россии.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

По словам Сырского, под его контролем находится вопрос развития направления дронов-перехватчиков.

Уже сейчас активно формируются новые экипажи.

Войску нужно как можно больше таких высокотехнологичных БПЛА, — добавил главком.

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