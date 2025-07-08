Сырский отметил на восстановлении позиций ВСУ на Курщине и Белгородщине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский акцентировал внимание на восстановлении позиций и удержании территорий в Курской и Белгородской областях России. По его словам, это крайне важно для блокирования сил врага на границе с Украиной.
Главные тезисы
- Сырский обращает внимание на развитие боевых действий на разных направлениях.
- Также он рассказал о развитии дронов-перехватчиков и важности использования высокотехнологичных беспилотников.
Сырский описал ситуацию на фронте
По словам главкома, он принял участие в заседании Ставки Верховного Главнокомандующего, во время которой отчитался о ситуации на поле боя.
Прежде всего, в центре внимания развитие боевых действий на Покровском, Лиманском, Новопавловском и Северо-Слобожанском направлениях.
Что важно понимать, за прошедшие сутки произошло 188 боевых столкновений с армией РФ.
Сырский также добавил, что он акцентировал внимание на действиях наших подразделений в активной обороне — на недопущении продвижения противника в глубину нашей обороны на Покровском и Новопавловском направлениях и выхода на административные границы Днепропетровской области.
По словам Сырского, под его контролем находится вопрос развития направления дронов-перехватчиков.
Уже сейчас активно формируются новые экипажи.
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