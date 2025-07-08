Сырский отметил на восстановлении позиций ВСУ на Курщине и Белгородщине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский акцентировал внимание на восстановлении позиций и удержании территорий в Курской и Белгородской областях России. По его словам, это крайне важно для блокирования сил врага на границе с Украиной.

Сырский описал ситуацию на фронте

По словам главкома, он принял участие в заседании Ставки Верховного Главнокомандующего, во время которой отчитался о ситуации на поле боя.

Прежде всего, в центре внимания развитие боевых действий на Покровском, Лиманском, Новопавловском и Северо-Слобожанском направлениях.

Что важно понимать, за прошедшие сутки произошло 188 боевых столкновений с армией РФ.

Сырский также добавил, что он акцентировал внимание на действиях наших подразделений в активной обороне — на недопущении продвижения противника в глубину нашей обороны на Покровском и Новопавловском направлениях и выхода на административные границы Днепропетровской области.

Указал на восстановление позиций и удержание территорий в Курской и Белгородской областях России. Продолжаем сковывать в приграничье значительную группировку противника. Враг не будет иметь там покоя. Кроме того, речь шла о наращивании и совершенствовании беспилотной составляющей нашей обороноспособности — и в защите наших тыловых городов, и в сдерживании вражеских штурмов на линии боевого столкновения, и в атаках DeepStrike по территории россии. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

По словам Сырского, под его контролем находится вопрос развития направления дронов-перехватчиков.

Уже сейчас активно формируются новые экипажи.