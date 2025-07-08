ЕС срочно ищет 19 млрд долл для Украины — какая цель
Категория
Экономика
Дата публикации

ЕС срочно ищет 19 млрд долл для Украины — какая цель

ЕС попытается перекрыть дефицит украинского бюджета
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Источник:  Financial Times

Издание Financial Times узнало от своих инсайдеров, что в настоящее время Европейский союз находится в активном поиске около 19 млрд долларов. Именно такая сумма даст возможность покрыть дефицит бюджета Украины в 2026 году.

Главные тезисы

  • Партнеры Украины торопливо перечисляют свои расходы для решения проблемы дефицита бюджета.
  • Киев уже обратился к Брюсселю с собственным планом действий.

ЕС попытается перекрыть дефицит украинского бюджета

Официальный Брюссель не может игнорировать тот факт, что прогнозируемый дефицит бюджета Украины на 2026 год до сих пор не покрыт внешним финансированием.

Это спровоцировало новую волну беспокойства среди союзников Киева, особенно тех, кто рассчитывал на прекращение огня и завершение войны.

Теперь партнеры Украины торопливо перечисляют свои расходы, чтобы решить эту проблему.

Они осознают, что как бы ни пытались, у них все равно будет (финансовая — ред.) дыра, — заявил СМИ высокопоставленный чиновник ЕС.

Как отметили в Международном валютном фонде, финансовые потребности Украины на 2026 год покрыты.

Однако, что важно понимать, это при условии, что война закончится в этом году или в середине следующего. Пока ни Киев, ни Брюссель не верят в такой сценарий.

Одно из предложений, которым Киев поделился со странами G7 и Европейской комиссией, заключается в предоставлении военной поддержки Украине в виде двусторонних грантов, которые будут учитываться отдельно как "внебюджетные внешние трансферты", но в то же время будут учитываться в целях национальных расходов на оборону.

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