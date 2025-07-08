Издание Financial Times узнало от своих инсайдеров, что в настоящее время Европейский союз находится в активном поиске около 19 млрд долларов. Именно такая сумма даст возможность покрыть дефицит бюджета Украины в 2026 году.

ЕС попытается перекрыть дефицит украинского бюджета

Официальный Брюссель не может игнорировать тот факт, что прогнозируемый дефицит бюджета Украины на 2026 год до сих пор не покрыт внешним финансированием.

Это спровоцировало новую волну беспокойства среди союзников Киева, особенно тех, кто рассчитывал на прекращение огня и завершение войны.

Теперь партнеры Украины торопливо перечисляют свои расходы, чтобы решить эту проблему.

Они осознают, что как бы ни пытались, у них все равно будет (финансовая — ред.) дыра, — заявил СМИ высокопоставленный чиновник ЕС. Поделиться

Как отметили в Международном валютном фонде, финансовые потребности Украины на 2026 год покрыты.

Однако, что важно понимать, это при условии, что война закончится в этом году или в середине следующего. Пока ни Киев, ни Брюссель не верят в такой сценарий.