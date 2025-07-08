Помощь США для Украины. Что Трамп пообещал Зеленскому

Согласно данным издания Axios, президент США Дональд Трамп отдал приказ предоставить Украине 10 ракет-перехватчиков для Patriot. Кроме того, он усилил давление на Германию, чтобы та продала Киеву одну из своих батарей Patriot.

Что известно о планах Трампа

Как удалось узнать журналистам, после нескольких дней консультаций с помощниками и другими мировыми лидерами, президент США решил усилить поддержку Киева.

Прямо сейчас Трамп находится в активных поисках альтернативных решений.

К примеру, он начал оказывать давление на официальный Берлин, чтобы тот предоставил Украине свою батарею Patriot.

В ходе своих переговоров с Зеленским американский лидер заявил, что хочет помочь Украине в усилении ПВО.

На этом фоне Дональд Трамп пообещал немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков для Patriot — меньше, чем было запланировано в приостановленной поставке — и помочь найти другие инструменты.

Также, по словам немецкого чиновника, 7 июля немецкий канцлер Фридрих Мерц позвонил по телефону Трампу, чтобы попросить его "отпустить" ракеты-перехватчики для Patriot, которые были приостановлены на пути в Украину. Поделиться

Кроме того, глава ФРГ подчеркнул, что Берлин готов купить у США батареи Patriot и отправить их в Украину.