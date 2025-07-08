Помощь США для Украины. Что Трамп пообещал Зеленскому

Согласно данным издания Axios, президент США Дональд Трамп отдал приказ предоставить Украине 10 ракет-перехватчиков для Patriot. Кроме того, он усилил давление на Германию, чтобы та продала Киеву одну из своих батарей Patriot.
Главные тезисы
- Трамп заявил о готовности помочь Украине в усилении ее ПВО.
- Германия также может присоединиться к этому процессу, однако конкретных договоренностей пока нет.
Что известно о планах Трампа
Как удалось узнать журналистам, после нескольких дней консультаций с помощниками и другими мировыми лидерами, президент США решил усилить поддержку Киева.
Прямо сейчас Трамп находится в активных поисках альтернативных решений.
К примеру, он начал оказывать давление на официальный Берлин, чтобы тот предоставил Украине свою батарею Patriot.
В ходе своих переговоров с Зеленским американский лидер заявил, что хочет помочь Украине в усилении ПВО.
На этом фоне Дональд Трамп пообещал немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков для Patriot — меньше, чем было запланировано в приостановленной поставке — и помочь найти другие инструменты.
Кроме того, глава ФРГ подчеркнул, что Берлин готов купить у США батареи Patriot и отправить их в Украину.
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