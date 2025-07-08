Допомога США для України. Що Трамп пообіцяв Зеленському

Згідно з даними видання Axios, президент США Дональд Трамп наказав надати Україні 10 ракет-перехоплювачів для Patriot. Окрім того, він посилив тиск на Німеччину, щоб та продала Києву одну зі своїх батарей Patriot.
Головні тези:
- Трамп заявив про готовність допомогти Україні в зміцненні її ППО.
- Німеччина також може долучитися до цього процесу, однак конкретних домовленостей поки немає.
Що відом про плани Трампа щодо України
Як вдалося дізнатися журналістам, після кількох днів консультацій з помічниками та іншими світовими лідерами президент США вирішив посилити підтримку Києва.
Просто зараз Трамп знаходиться в активних пошуках альтернативних рішень.
До прикладу, він почав тиснути на офіційний Берлін, щоб той надав Україні свою батарею Patriot.
Під час своїх переговорів з Зеленським американський лідер заявив, що хоче допомогти Україні в зміцненні ППО.
На цьому тлі Дональд Трамп пообіцяв негайно надіслати 10 ракет-перехоплювачів для Patriot — менше, ніж було заплановано в призупиненій поставці — і допомогти знайти інші засоби постачання.
Окрім того, глава ФРН наголосив, що Берлін готовий купити у США батареї Patriot і надіслати їх в Україну.
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