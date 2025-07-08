Допомога США для України. Що Трамп пообіцяв Зеленському

Згідно з даними видання Axios, президент США Дональд Трамп наказав надати Україні 10 ракет-перехоплювачів для Patriot. Окрім того, він посилив тиск на Німеччину, щоб та продала Києву одну зі своїх батарей Patriot.

Що відом про плани Трампа щодо України

Як вдалося дізнатися журналістам, після кількох днів консультацій з помічниками та іншими світовими лідерами президент США вирішив посилити підтримку Києва.

Просто зараз Трамп знаходиться в активних пошуках альтернативних рішень.

До прикладу, він почав тиснути на офіційний Берлін, щоб той надав Україні свою батарею Patriot.

Під час своїх переговорів з Зеленським американський лідер заявив, що хоче допомогти Україні в зміцненні ППО.

На цьому тлі Дональд Трамп пообіцяв негайно надіслати 10 ракет-перехоплювачів для Patriot — менше, ніж було заплановано в призупиненій поставці — і допомогти знайти інші засоби постачання.

Також, за словами німецького посадовця, 7 липня німецький канцлер Фрідріх Мерц зателефонував Трампу, щоб попросити його "відпустити" ракети-перехоплювачі для Patriot, які були призупинені на шляху до України. Поширити

Окрім того, глава ФРН наголосив, що Берлін готовий купити у США батареї Patriot і надіслати їх в Україну.