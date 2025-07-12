В НАТО начались тайные переговоры касательно Украины

Страны-члены НАТО непублично обсуждают новый способ поставки критически важного американского оружия Украине для ее борьбы с Россией. Об этом удалось узнать изданию The New York Times.
Главные тезисы
- Один из возможных сценариев – создание специальных счетов в Европе для управления поставкой оружия через третьи страны.
- Белый дом переживает, что изъятие оружия может ослабить оборону союзников в других регионах мира.
Что известно о переговорах в НАТО
Согласно данным журналистов, сейчас в центре внимания членов Альянса сразу несколько сценариев по поставкам американского оружия для Украины.
Один из них — создание в Европе специальных счетов под управлением генерала Алексуса Гринкевича, главнокомандующего ОВС НАТО в Европе.
По мнению руководства, именно через них можно будет оплачивать оружие и боеприпасы, которые затем направят в Украину через третьи страны.
Ключевая цель — не терять время на то, пока оружие будут производить, а использовать уже готовые запасы: из арсеналов США, других стран или с рынка, как это делает Чехия, скупая 155-мм артиллерийские снаряды по всему миру.
Команда американского лидера Дональда Трампа обеспокоена тем, что изьятие Patriot с других направлений ослабит оборону союзников в Азии и на Ближнем Востоке.
На этом фоне Европу накрыла новая волна тревоги по отношению к России. Так, по убеждению главы французской армии генерала Тьерри Бюркара, диктатор Путин считает Францию своим главным противником в Европе.
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