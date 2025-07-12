В НАТО начались тайные переговоры касательно Украины

Страны-члены НАТО непублично обсуждают новый способ поставки критически важного американского оружия Украине для ее борьбы с Россией. Об этом удалось узнать изданию The New York Times.

Что известно о переговорах в НАТО

Согласно данным журналистов, сейчас в центре внимания членов Альянса сразу несколько сценариев по поставкам американского оружия для Украины.

Один из них — создание в Европе специальных счетов под управлением генерала Алексуса Гринкевича, главнокомандующего ОВС НАТО в Европе.

По мнению руководства, именно через них можно будет оплачивать оружие и боеприпасы, которые затем направят в Украину через третьи страны.

Ключевая цель — не терять время на то, пока оружие будут производить, а использовать уже готовые запасы: из арсеналов США, других стран или с рынка, как это делает Чехия, скупая 155-мм артиллерийские снаряды по всему миру.

Важно, что союзники также могут отдавать Украине свое вооружение, получая приоритет в покупке. Так Германия закупила у США восемь батарей ЗРК Patriot вместо трех, отправленных ВСУ. Поделиться

Команда американского лидера Дональда Трампа обеспокоена тем, что изьятие Patriot с других направлений ослабит оборону союзников в Азии и на Ближнем Востоке.