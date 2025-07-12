Дурак и неудачник. Президент Финляндии публично высмеял Путина

Лидер Финляндии Александер Стубб решил не скрывать своего пренебрежительного отношения к российскому диктатору Владимиру Путину. Он откровенно признался журналистам, почему считает нелегитимного главу Кремля неудачником и дураком.

Стубб унизил Путина

По убеждению главы Финляндии, именно российский диктатор допустил самую большую тактическую и стратегическую ошибку в современной истории, когда начал вторжение в Украину.

Кроме того, он делал все возможное, чтобы уничтожить НАТО, однако фактически добился лишь того, что удвоил границу с Альянсом через Финляндию.

Он имел целью разрушить трансатлантическое партнерство. Итого мы сейчас увеличиваем наши расходы на оборону до 5% (ВВП в течение 10 лет — ред.). Он преследовал цель развалить ЕС. Что ж, я никогда не видел его более объединенным. Поэтому Путин потерпел неудачу по всем показателям. Александер Стубб Президент Финляндии

Лидер страны также обратил внимание на то, что российский диктатор платит слишком высокую цену за войну в Украине, однако его войска фактически топчутся на одном месте.

Стубб четко дал понять, что считает Путина "стратегическим дураком и военным неудачником".

По его убеждению, он не отважится проверять действие статьи 5 Договора о НАТО.