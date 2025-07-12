Дурак и неудачник. Президент Финляндии публично высмеял Путина

Лидер Финляндии Александер Стубб решил не скрывать своего пренебрежительного отношения к российскому диктатору Владимиру Путину. Он откровенно признался журналистам, почему считает нелегитимного главу Кремля неудачником и дураком.
Главные тезисы
- Путин допустил многие стратегические ошибки на международной арене.
- Президент Финляндии не верит, что диктатор нападет на НАТО.
Стубб унизил Путина
По убеждению главы Финляндии, именно российский диктатор допустил самую большую тактическую и стратегическую ошибку в современной истории, когда начал вторжение в Украину.
Кроме того, он делал все возможное, чтобы уничтожить НАТО, однако фактически добился лишь того, что удвоил границу с Альянсом через Финляндию.
Лидер страны также обратил внимание на то, что российский диктатор платит слишком высокую цену за войну в Украине, однако его войска фактически топчутся на одном месте.
Стубб четко дал понять, что считает Путина "стратегическим дураком и военным неудачником".
По его убеждению, он не отважится проверять действие статьи 5 Договора о НАТО.
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