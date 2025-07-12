Росія вночі атакувала Україну 26 ракетами і 597 дронами

Вранці 12 липня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що для нового повітряного нападу на мирні українські міста та села країна-агресорка РФ використала 26 крилатих ракет і 597 дронів, понад половина з них – “шахеди”.
Головні тези:
- Зеленський закликав світ до посилення санкційного тиску на Росію.
- Цього разу сили ППО змогли знищити 344 ворожі цілі.
Зеленський відреагував на нову атаку РФ
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною збито 344 засоби повітряного нападу противника:
319 ворожих БпЛА типу Shahed;
25 крилатих ракет Х-101.
Ба більше вказано, що 258 дронів-імітаторів — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Повітряні сили ЗСУ наголошують, що відбулося влучання 1-ї ракети та 20 ударних БпЛА у 5 локаціях, а також падіння збитих — на 19 локаціях.
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