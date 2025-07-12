Росія вночі атакувала Україну 26 ракетами і 597 дронами
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія вночі атакувала Україну 26 ракетами і 597 дронами

Володимир Зеленський
пожежа

Вранці 12 липня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що для нового повітряного нападу на мирні українські міста та села країна-агресорка РФ використала 26 крилатих ракет і 597 дронів, понад половина з них – “шахеди”. 

Головні тези:

  • Зеленський закликав світ до посилення санкційного тиску на Росію.
  • Цього разу сили ППО змогли знищити 344 ворожі цілі.

Зеленський відреагував на нову атаку РФ

Цієї ночі Росія била від Харківщини та Сумщини до Львівщини та Буковини. Було 26 крилатих ракет і 597 дронів, більше половини з них — «шахеди». Понад 20 ракет і переважна кількість ударних дронів знешкоджені. Дякую нашим силам ППО за результат.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною збито 344 засоби повітряного нападу противника:

  • 319 ворожих БпЛА типу Shahed;

  • 25 крилатих ракет Х-101.

Ба більше вказано, що 258 дронів-імітаторів — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Повітряні сили ЗСУ наголошують, що відбулося влучання 1-ї ракети та 20 ударних БпЛА у 5 локаціях, а також падіння збитих — на 19 локаціях.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
ЄС зміг обхитрити Трампа задля порятунку України
Трамп
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Чернівці — є загиблі та важкопоранені
Чернівецька ОВА
пожежа
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У НАТО почалися таємні перемовини щодо України
НАТО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?