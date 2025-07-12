Росія вночі атакувала Україну 26 ракетами і 597 дронами

Цієї ночі Росія била від Харківщини та Сумщини до Львівщини та Буковини. Було 26 крилатих ракет і 597 дронів, більше половини з них — «шахеди». Понад 20 ракет і переважна кількість ударних дронів знешкоджені. Дякую нашим силам ППО за результат.