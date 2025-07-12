РФ атакувала Чернівці — є загиблі та важкопоранені

На світанку 12 липня російські окупанти атакували Буковину 4-ма БпЛА типу “шахед” та однією ракетою. Згідно з останніми даними, щонайменше 2 людини загинули та ще 14 отримали поранення.
Головні тези:
- 4 людини отримали важкі поранення, 10 легкі тілесні ушкодження.
- Пошкоджені житлові будинки, магазини, адміністративні будівлі та автомобілі.
Атака РФ на Чернівці — що відомо
Про ситуацію в місті розповів глава місцевої ОДА Руслан Запаранюк.
Окрім того, наголошується, що ще 4 особи — важкопоранені. За їх життя зараз борються наші лікарі. Одна жінка в дуже важкому стані.
Також вказано, що 10 місцевих мешканців отримали легкі тілесні ушкодження. Їм надана медична допомога на місці.
За словами глави ОДА, на місцях працюють усі профільні служби.
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