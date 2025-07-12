РФ атакувала Чернівці — є загиблі та важкопоранені
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала Чернівці — є загиблі та важкопоранені

Чернівецька ОВА
пожежа

На світанку 12 липня російські окупанти атакували Буковину 4-ма БпЛА типу “шахед” та однією ракетою. Згідно з останніми даними, щонайменше 2 людини загинули та ще 14 отримали поранення. 

Головні тези:

  • 4 людини отримали важкі поранення, 10 легкі тілесні ушкодження.
  • Пошкоджені житлові будинки, магазини, адміністративні будівлі та автомобілі.

Атака РФ на Чернівці — що відомо

Про ситуацію в місті розповів глава місцевої ОДА Руслан Запаранюк.

На превеликий жаль, від падіння уламків ворожих обʼєктів у Чернівцях загинули дві людини — 26-річна дівчина та 43-річний чоловік. Мої глибокі співчуття рідним і близьким…

Руслан Запаранюк

Руслан Запаранюк

Глава Чернівецької ОДА

Окрім того, наголошується, що ще 4 особи — важкопоранені. За їх життя зараз борються наші лікарі. Одна жінка в дуже важкому стані.

Також вказано, що 10 місцевих мешканців отримали легкі тілесні ушкодження. Їм надана медична допомога на місці.

У Чернівцях пошкоджено декілька житлових будинків, магазинів, адміністративних будівель та автомобілів. Маємо наслідки і на території Сторожинецької громади. Внаслідок ураження ворожого БпЛА пошкоджено житловий будинок та автомобіль. Там обійшлося без жертв і поранених.

За словами глави ОДА, на місцях працюють усі профільні служби.

Не наближайтеся до відповідних локацій! Це може бути небезпечно, — попередив Запаранюк.

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