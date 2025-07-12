РФ атакувала Чернівці — є загиблі та важкопоранені

На світанку 12 липня російські окупанти атакували Буковину 4-ма БпЛА типу “шахед” та однією ракетою. Згідно з останніми даними, щонайменше 2 людини загинули та ще 14 отримали поранення.

Атака РФ на Чернівці — що відомо

Про ситуацію в місті розповів глава місцевої ОДА Руслан Запаранюк.

На превеликий жаль, від падіння уламків ворожих обʼєктів у Чернівцях загинули дві людини — 26-річна дівчина та 43-річний чоловік. Мої глибокі співчуття рідним і близьким… Руслан Запаранюк Глава Чернівецької ОДА

Окрім того, наголошується, що ще 4 особи — важкопоранені. За їх життя зараз борються наші лікарі. Одна жінка в дуже важкому стані.

Також вказано, що 10 місцевих мешканців отримали легкі тілесні ушкодження. Їм надана медична допомога на місці.

У Чернівцях пошкоджено декілька житлових будинків, магазинів, адміністративних будівель та автомобілів. Маємо наслідки і на території Сторожинецької громади. Внаслідок ураження ворожого БпЛА пошкоджено житловий будинок та автомобіль. Там обійшлося без жертв і поранених. Поширити

За словами глави ОДА, на місцях працюють усі профільні служби.