Генштаб ЗСУ повідомляє про нові успіхи українських воїнів
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ повідомляє про нові успіхи українських воїнів

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Протягом 11 липня авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили сім районів зосередження особового складу та техніки і два артилерійських засоби російських загарбників.

Головні тези:

  • Почався 1235 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Протягом минулої доби на фронті відбулося 186 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 12 липня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1032690 (+1070) осіб

  • танків — 11013 (+0) од

  • бойових броньованих машин — 22980 (+1) од

  • артилерійських систем — 30194 (+31) од

  • РСЗВ — 1437 (+0) од

  • засоби ППО — 1193 (+0) од

  • літаків — 421 (+0) од

  • гелікоптерів — 340 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 45248 (+245)

  • крилаті ракети — 3459 (+0)

  • кораблі / катери — 28 (+0)

  • підводні човни — 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 54822 (+90)

  • спеціальна техніка — 3929 (+0)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Протягом минулої доби російські загарбники завдали по позиціях воїнів ЗСУ та населених пунктах 75 авіаударів, зокрема скинули 135 керованих бомб.

Ба більше, ворог здійснив 5535 обстрілів, з них 80 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 3390 дронів-камікадзе.

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