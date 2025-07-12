Генштаб ЗСУ повідомляє про нові успіхи українських воїнів

Протягом 11 липня авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили сім районів зосередження особового складу та техніки і два артилерійських засоби російських загарбників.
Головні тези:
- Почався 1235 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Протягом минулої доби на фронті відбулося 186 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 12 липня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.07.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1032690 (+1070) осіб
танків — 11013 (+0) од
бойових броньованих машин — 22980 (+1) од
артилерійських систем — 30194 (+31) од
РСЗВ — 1437 (+0) од
засоби ППО — 1193 (+0) од
літаків — 421 (+0) од
гелікоптерів — 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 45248 (+245)
крилаті ракети — 3459 (+0)
кораблі / катери — 28 (+0)
підводні човни — 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни — 54822 (+90)
спеціальна техніка — 3929 (+0)
Протягом минулої доби російські загарбники завдали по позиціях воїнів ЗСУ та населених пунктах 75 авіаударів, зокрема скинули 135 керованих бомб.
Ба більше, ворог здійснив 5535 обстрілів, з них 80 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 3390 дронів-камікадзе.
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