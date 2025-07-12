Генштаб ВСУ сообщает о новых успехах украинских воинов

В течение 11 июля авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники и два артиллерийских средства российских захватчиков.

Потери армии РФ по состоянию на 12 июля 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.07.25 ориентировочно составили:

личного состава - около 1032690 (+1070) человек

танков - 11013 (+0) ед

боевых бронированных машин - 22980 (+1) ед

артиллерийских систем - 30194 (+31) ед

РСЗО - 1437 (+0) ед

средства ПВО - 1193 (+0) ед

самолетов - 421 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 45248 (+245)

крылатые ракеты - 3459 (+0)

корабли/катера — 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны — 54822 (+90)

специальная техника — 3929 (+0)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли по позициям воинов ВСУ и населенным пунктам 75 авиаударов, в том числе сбросили 135 управляемых бомб.

Более того, враг совершил 5535 обстрелов, из них 80 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 3390 дронов-камикадзе.