Генштаб ВСУ сообщает о новых успехах украинских воинов
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ сообщает о новых успехах украинских воинов

Генштаб ВСУ
ВСУ
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В течение 11 июля авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники и два артиллерийских средства российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начался 1235 день полномасштабной войны России против Украины.
  • За прошедшие сутки на фронте произошло 186 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 12 июля 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.07.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 1032690 (+1070) человек

  • танков - 11013 (+0) ед

  • боевых бронированных машин - 22980 (+1) ед

  • артиллерийских систем - 30194 (+31) ед

  • РСЗО - 1437 (+0) ед

  • средства ПВО - 1193 (+0) ед

  • самолетов - 421 (+0) ед

  • вертолетов - 340 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 45248 (+245)

  • крылатые ракеты - 3459 (+0)

  • корабли/катера — 28 (+0)

  • подводные лодки - 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны — 54822 (+90)

  • специальная техника — 3929 (+0)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли по позициям воинов ВСУ и населенным пунктам 75 авиаударов, в том числе сбросили 135 управляемых бомб.

Более того, враг совершил 5535 обстрелов, из них 80 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 3390 дронов-камикадзе.

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