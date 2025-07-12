Генштаб ВСУ сообщает о новых успехах украинских воинов

В течение 11 июля авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники и два артиллерийских средства российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1235 день полномасштабной войны России против Украины.
- За прошедшие сутки на фронте произошло 186 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 12 июля 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.07.25 ориентировочно составили:
личного состава - около 1032690 (+1070) человек
танков - 11013 (+0) ед
боевых бронированных машин - 22980 (+1) ед
артиллерийских систем - 30194 (+31) ед
РСЗО - 1437 (+0) ед
средства ПВО - 1193 (+0) ед
самолетов - 421 (+0) ед
вертолетов - 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 45248 (+245)
крылатые ракеты - 3459 (+0)
корабли/катера — 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны — 54822 (+90)
специальная техника — 3929 (+0)
За прошедшие сутки российские захватчики нанесли по позициям воинов ВСУ и населенным пунктам 75 авиаударов, в том числе сбросили 135 управляемых бомб.
Более того, враг совершил 5535 обстрелов, из них 80 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 3390 дронов-камикадзе.
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