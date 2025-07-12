Россия ударили КАБами по Харькову — пострадали гражданские

Утром 12 июля армия РФ нанесла комбинированный удар по Харькову. Для этого она использовала управляемые авиабомбы и ударные дроны. Согласно последним данным, были ранены по меньшей мере два человека.
Главные тезисы
- В городе вспыхнули пожары, повреждены жилые дома и критическая инфраструктура.
- Известно о ранениях двух мужчин, они были госпитализированы.
Новая атака РФ на Харьков — что известно
О ситуации в городе рассказали мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.
По словам городского головы, россияне нанесли удар КАБом по жилому массиву в Киевском районе.
Впоследствии стало известно, что в сторону города двигается группа "Шахедов".
Около 06:30 он сообщил, что по Харькову были нанесены десять ударов — двумя КАБами и восемью боевыми дронами типа "Шахед".
Кроме того, указано, что один из российских дронов поразил объект критической инфраструктуры.
По словам Терехова, в нескольких жилых домах выбиты окна, повреждены городские электросети и несколько автомобилей.
Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов официально подтвердил, что в результате атаки ранены двое мужчин в возрасте 33 и 55 лет. Они были госпитализированы.
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