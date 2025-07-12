Россия ударили КАБами по Харькову — пострадали гражданские
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Украина
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Россия ударили КАБами по Харькову — пострадали гражданские

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Новая атака РФ на Харьков - что известно
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Утром 12 июля армия РФ нанесла комбинированный удар по Харькову. Для этого она использовала управляемые авиабомбы и ударные дроны. Согласно последним данным, были ранены по меньшей мере два человека.

Главные тезисы

  • В городе вспыхнули пожары, повреждены жилые дома и критическая инфраструктура.
  • Известно о ранениях двух мужчин, они были госпитализированы.

Новая атака РФ на Харьков — что известно

О ситуации в городе рассказали мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

По словам городского головы, россияне нанесли удар КАБом по жилому массиву в Киевском районе.

Есть информация о пострадавшем, — заявил Терехов.

Впоследствии стало известно, что в сторону города двигается группа "Шахедов".

Возможны еще удары по Харькову. Будьте осторожны, — предупредил мэр.

Около 06:30 он сообщил, что по Харькову были нанесены десять ударов — двумя КАБами и восемью боевыми дронами типа "Шахед".

Основной удар пришелся по нежилому объекту — несколько лет не работающему предприятию. В результате попаданий возникли возгорание складских зданий.

Кроме того, указано, что один из российских дронов поразил объект критической инфраструктуры.

По словам Терехова, в нескольких жилых домах выбиты окна, повреждены городские электросети и несколько автомобилей.

Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов официально подтвердил, что в результате атаки ранены двое мужчин в возрасте 33 и 55 лет. Они были госпитализированы.

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