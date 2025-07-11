Атака России на Харьков — какие последствия

Утром 11 июля российские захватчики нанесли удар по Харькову, в результате чего в Салтовском районе вспыхнул пожар. Согласно последним данным, пострадали 9 мирных жителей города.
Главные тезисы
- Атака была совершена беспилотниками и привела к повреждению жилой застройки и медицинского учреждения.
- Местные власти помогают эвакуировать рожениц с младенцами в другие медицинские учреждения.
Россия продолжает терроризировать Харьков
Как сообщил утром начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов, россияне начали атаку беспилотниками. В городе прогремели первые взрывы.
Впоследствии стало известно, что враг нанес удар по центру Харькова в район жилой застройки.
Как сообщают местные власти, под новые удары армии РФ попал Салтовский район города.
Кроме того, указано, что произошло попадание в трехэтажное здание и во двор.
Повреждено здание — возник пожар на площади около 20 кв.
Впоследствии мэр Харькова официально подтвердил, что количество пострадавших после утренних обстрелов города возросло до 9 человек.
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