Атака России на Харьков — какие последствия
Категория
Украина
Дата публикации

Атака России на Харьков — какие последствия

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Россия продолжает терроризировать Харьков
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Утром 11 июля российские захватчики нанесли удар по Харькову, в результате чего в Салтовском районе вспыхнул пожар. Согласно последним данным, пострадали 9 мирных жителей города.

Главные тезисы

  • Атака была совершена беспилотниками и привела к повреждению жилой застройки и медицинского учреждения.
  • Местные власти помогают эвакуировать рожениц с младенцами в другие медицинские учреждения.

Россия продолжает терроризировать Харьков

Как сообщил утром начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов, россияне начали атаку беспилотниками. В городе прогремели первые взрывы.

Впоследствии стало известно, что враг нанес удар по центру Харькова в район жилой застройки.

В центре города в результате вражеских обстрелов пострадало работающее медицинское учреждение — по первичной информации, там вылетели стекла, но идет обследование здания.

Игорь Терехов

Игорь Терехов

Мэр Харькова

Как сообщают местные власти, под новые удары армии РФ попал Салтовский район города.

Кроме того, указано, что произошло попадание в трехэтажное здание и во двор.

Повреждено здание — возник пожар на площади около 20 кв.

Утренными взрывами задели роддом, где находились роженицы с младенцами. Сейчас будем их эвакуировать в другое медучреждение. К счастью, никто из них не пострадал, — рассказал Терехов.

Впоследствии мэр Харькова официально подтвердил, что количество пострадавших после утренних обстрелов города возросло до 9 человек.

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