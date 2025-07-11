Атака Росії на Харків — які наслідки

Вранці 11 липня російські загарбники завдали удару по Харкову, внаслідок чого у Салтівському районі спалахнула пожежа. Згідно з останніми даними, постраждали 9 мирних мешканців міста.
Головні тези:
- Атака була здійснена безпілотниками та спричинила пошкодження житлової забудови і медичного закладу.
- Місцева влада допомагає евакуювати породіль з немовлятами до інших медичних закладів.
Росія продовжує тероризувати Харків
Як повідомив вранці начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, росіяни розпочали атаку безпілотниками. В місті прогриміли перші вибухи.
Згодом стало відомо, що ворог завдав удару по центру Харкова у район житлової забудови.
Як повідомляє місцева влада, під нові удари армії РФ потрапив Салтівський район міста.
Окрім того, вказано, що сталося влучання в триповерхову будівлю та на подвір’я.
Пошкоджена будівлю, зайнялися конструктивні елементи — виникла пожежа на площі близько 20 кв. м.
Згодом мер Харкова офіційно підтвердив, що кількість постраждалих після ранкового обстрілу міста зросла до 9.
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