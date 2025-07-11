Атака Росії на Харків — які наслідки
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака Росії на Харків — які наслідки

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Росія продовжує тероризувати Харків
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Вранці 11 липня російські загарбники завдали удару по Харкову, внаслідок чого у Салтівському районі спалахнула пожежа. Згідно з останніми даними, постраждали 9 мирних мешканців міста.

Головні тези:

  • Атака була здійснена безпілотниками та спричинила пошкодження житлової забудови і медичного закладу.
  • Місцева влада допомагає евакуювати породіль з немовлятами до інших медичних закладів.

Росія продовжує тероризувати Харків

Як повідомив вранці начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, росіяни розпочали атаку безпілотниками. В місті прогриміли перші вибухи.

Згодом стало відомо, що ворог завдав удару по центру Харкова у район житлової забудови.

У центрі міста внаслідок ворожого обстрілу постраждав працюючий медичний заклад — за первинною інформацією, там вилетіли шибки, але триває обстеження будівлі.

Ігор Терехов

Ігор Терехов

Мер Харкова

Як повідомляє місцева влада, під нові удари армії РФ потрапив Салтівський район міста.

Окрім того, вказано, що сталося влучання в триповерхову будівлю та на подвір’я.

Пошкоджена будівлю, зайнялися конструктивні елементи — виникла пожежа на площі близько 20 кв. м.

Ранковими вибухами зачепило пологовий будинок, де знаходилися породіллі з немовлятами. Зараз будемо їх евакуйовувати в інший медзаклад. На щастя, ніхто з них не постраждав, — розповів Терехов.

Згодом мер Харкова офіційно підтвердив, що кількість постраждалих після ранкового обстрілу міста зросла до 9.

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