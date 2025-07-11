Це сталося вперше. Трамп ухвалив довгоочікуване рішення щодо України

Згідно з даними Reuters, американський лідер Дональд Трамп вперше з моменту повернення у Білий дім надішле Україні зброю, скориставшись президентськими повноваженнями. Як вдалося дізнатися журналістам, її вартість може становити близько 300 мільйонів доларів.

Що відомо про рішення Трампа

Журналісти звертають увагу на те, що цей крок свідчить про відродження інтересу президента США до захисту України.

Як вдалося дізнатися інсайдерам, до нового пакету допомоги можуть увійти перехоплювачі Patriot і ракети середньої дальності, однак фінальний список зброї поки не сформований.

Досі адміністрація Трампа відправляла лише зброю, затверджену колишнім президентом Джо Байденом, який був рішучим прихильником Києва. Президентська влада щодо використання запасів зброї дозволяє президенту використовувати запаси зброї для допомоги союзникам у надзвичайних ситуаціях. Поширити

За словами ЗМІ, Міноборони США і Білий дім не відразу відповіли на запит про коментар.

Штати мають 3,86 млрд доларів, які зосталися у межах Президентської програми допомоги Україні.

Що важливо розуміти, останнє виділення коштів у розмірі 500 млн доларів було зроблене Джо Байденом 9 січня.

Станом на сьогодні Україні найбільше потрібні ракети-перехоплювачі Patriot і високоточні ракети GMLRS, які можуть бути включені в пакет.

Окрім того, наголошується, що ця вказана військова допомога може надійти на передову протягом декількох днів, адже запаси знаходяться в Європі.