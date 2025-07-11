Это произошло впервые. Трамп принял долгожданное решение касательно Украины

Согласно данным Reuters, американский лидер Дональд Трамп впервые с момента возвращения в Белый дом пришлет Украине оружие, воспользовавшись президентскими полномочиями. Как удалось узнать журналистам, его стоимость может составить около 300 миллионов долларов.
Главные тезисы
- Шаг Трампа свидетельствует о возрождении его интереса к помощи Киеву.
- В новом пакете могут быть перехватчики Patriot и высокоточные ракеты GMLRS.
Что известно о решении Трампа
Журналисты обращают внимание на то, что этот шаг свидетельствует о возрождении интереса президента США к защите Украины.
Как удалось узнать инсайдерам, в новый пакет помощи могут войти перехватчики Patriot и ракеты средней дальности, однако финальный список оружия пока не сформирован.
По словам СМИ, Минобороны США и Белый дом не сразу ответили на запрос о комментарии.
У Штатов есть 3,86 млрд долларов, которые остались в рамках Президентской программы помощи Украине.
Что важно понимать, последнее выделение средств в размере 500 млн. долларов было сделано Джо Байденом 9 января.
Сейчас Украине наиболее необходимы ракеты-перехватчики Patriot и высокоточные ракеты GMLRS, которые могут быть включены в пакет.
Кроме того, указано, что указанная военная помощь может поступить на передовую в течение нескольких дней, ведь запасы находятся в Европе.
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