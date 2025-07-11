Это произошло впервые. Трамп принял долгожданное решение касательно Украины
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Политика
Дата публикации

Это произошло впервые. Трамп принял долгожданное решение касательно Украины

Что известно о решении Трампа
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Источник:  Reuters

Согласно данным Reuters, американский лидер Дональд Трамп впервые с момента возвращения в Белый дом пришлет Украине оружие, воспользовавшись президентскими полномочиями. Как удалось узнать журналистам, его стоимость может составить около 300 миллионов долларов.

Главные тезисы

  • Шаг Трампа свидетельствует о возрождении его интереса к помощи Киеву.
  • В новом пакете могут быть перехватчики Patriot и высокоточные ракеты GMLRS.

Что известно о решении Трампа

Журналисты обращают внимание на то, что этот шаг свидетельствует о возрождении интереса президента США к защите Украины.

Как удалось узнать инсайдерам, в новый пакет помощи могут войти перехватчики Patriot и ракеты средней дальности, однако финальный список оружия пока не сформирован.

До сих пор администрация Трампа отправляла только оружие, утвержденное бывшим президентом Джо Байденом, являющимся решительным сторонником Киева. Президентские власти по использованию запасов оружия позволяют президенту использовать запасы оружия для помощи союзникам в чрезвычайных ситуациях.

По словам СМИ, Минобороны США и Белый дом не сразу ответили на запрос о комментарии.

У Штатов есть 3,86 млрд долларов, которые остались в рамках Президентской программы помощи Украине.

Что важно понимать, последнее выделение средств в размере 500 млн. долларов было сделано Джо Байденом 9 января.

Сейчас Украине наиболее необходимы ракеты-перехватчики Patriot и высокоточные ракеты GMLRS, которые могут быть включены в пакет.

Кроме того, указано, что указанная военная помощь может поступить на передовую в течение нескольких дней, ведь запасы находятся в Европе.

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