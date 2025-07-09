В Кремле усомнились в подлинности прошлогодней аудиозаписи, где президент США Дональд Трамп рассказывает, как во время своего первого срока угрожал российскому правителю Владимиру Путину "разбомбить Москву".

Песков цинично считает фейком обещания Трампа ударить по Москве

Спикер нелегитимного президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о своем отношении к заявлению Трампа.

Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это, даже если бы хотел... Является ли это фейком или нет, мы тоже не знаем. В последнее время много фейковых новостей.

Речь идет об аудиозаписи с встречи Трампа с донорами кампании, ныне обнародованной телеканалом CNN. В нем Трамп рассказывает, как будто бы при первой президентской каденции пригрозил максимально жестким ответом лидерам РФ и Китая, если бы они решились на вторжение в Украину и на Тайвань.

Путину я сказал: "Если вы зайдете в Украину, я разбомблю Москву к бесовой матери. Говорю вам, что у меня нет выбора". Дональд Трамп Президент США

В последние дни президент США ощутимо изменил позицию по военной помощи Украине и свою риторику по отношению к главе Кремля. В частности Трамп накануне сказал, что Путин говорит "много чушей".