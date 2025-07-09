Угрозы Трампа "разбомбить Москву" — у Путина cтранно отреагировали
Категория
Мир
Дата публикации

Угрозы Трампа "разбомбить Москву" — у Путина cтранно отреагировали

Песков
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Источник:  Reuters

В Кремле усомнились в подлинности прошлогодней аудиозаписи, где президент США Дональд Трамп рассказывает, как во время своего первого срока угрожал российскому правителю Владимиру Путину "разбомбить Москву".

Главные тезисы

  • Кремль сомневается в подлинности аудиозаписи, на которой Трамп угрожает разбомбить Москву, считая обещания фейком.
  • Аудиозапись с угрозой разбомбить Москву стала объектом обсуждения в мировом политическом сообществе, подчеркивая напряженные отношения между США и Россией.

Песков цинично считает фейком обещания Трампа ударить по Москве

Спикер нелегитимного президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о своем отношении к заявлению Трампа.

Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это, даже если бы хотел... Является ли это фейком или нет, мы тоже не знаем. В последнее время много фейковых новостей.

Речь идет об аудиозаписи с встречи Трампа с донорами кампании, ныне обнародованной телеканалом CNN. В нем Трамп рассказывает, как будто бы при первой президентской каденции пригрозил максимально жестким ответом лидерам РФ и Китая, если бы они решились на вторжение в Украину и на Тайвань.

Путину я сказал: "Если вы зайдете в Украину, я разбомблю Москву к бесовой матери. Говорю вам, что у меня нет выбора".

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

В последние дни президент США ощутимо изменил позицию по военной помощи Украине и свою риторику по отношению к главе Кремля. В частности Трамп накануне сказал, что Путин говорит "много чушей".

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