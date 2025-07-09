Трамп публично унизил Путина и пообещал ему "сюрприз"

Американский лидер Дональд Трамп начал все чаще публично критиковать российского диктатора Владимира Путина. На этот раз президент США неожиданно для всех пожаловался, что нелегитимный глава Кремля говорит "много глупостей".
Главные тезисы
- Трамп признался, что считает заявления Путина "бессмысленными".
- Эти слова прозвучали после того, как он приказал усилить поддержку Украины.
Трамп снова набросился с претензиями на Путина
Недовольством по поводу действий российского диктатора президент США поделился на заседании своего кабинета.
Дональд Трамп в очередной раз повторил, что захватническая война РФ против Украины "никогда не должна была начаться".
После этого он публично унизил Путина:
На этом фоне представители СМИ поинтересовались у американского лидера, планирует ли он ввести санкции против РФ.
Что важно понимать, 8 июля Пентагон официально подтвердил, что после экстренного приказа президента США начали отправлять Украине дополнительное оборонное оружие.
Как удалось узнать изданию Axios, Трамп отдал приказ предоставить Украине 10 ракет-перехватчиков для Patriot. Также он усилил давление на Берлин, чтобы тот продал одну из своих батарей Patriot Украине.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-