Трамп публично унизил Путина и пообещал ему "сюрприз"

Американский лидер Дональд Трамп начал все чаще публично критиковать российского диктатора Владимира Путина. На этот раз президент США неожиданно для всех пожаловался, что нелегитимный глава Кремля говорит "много глупостей".

Трамп снова набросился с претензиями на Путина

Недовольством по поводу действий российского диктатора президент США поделился на заседании своего кабинета.

Дональд Трамп в очередной раз повторил, что захватническая война РФ против Украины "никогда не должна была начаться".

После этого он публично унизил Путина:

Если честно, Путин постоянно нам говорит много глупостей. Он всегда очень вежлив, но в итоге это оказывается бессмысленным. Дональд Трамп Президент США

На этом фоне представители СМИ поинтересовались у американского лидера, планирует ли он ввести санкции против РФ.

Да, я рассматриваю это… Ну, я бы не стал вам об этом рассказывать, мы хотим сделать небольшой сюрприз, — подчеркнул Дональд Трамп. Поделиться

Что важно понимать, 8 июля Пентагон официально подтвердил, что после экстренного приказа президента США начали отправлять Украине дополнительное оборонное оружие.