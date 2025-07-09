Patriot для Украины. Что задумал Трамп

Как удалось узнать изданию The Wall Street Journal от своих инсайдеров, американский лидер Дональд Трамп рассматривает вариант предоставления Украине еще одной системы противовоздушной обороны Patriot.

Трамп может передать Украине дополнительную систему Patriot

Как утверждают анонимные источники, президент США рассматривает возможность передать Украине дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot после того, как в последние дни пообещал защитить Киев против российских атак.

Администрация Белого дома уже обратилась к Минобороне США с требованием подготовить и другие варианты дополнительного вооружения.

Члены команды Трампа также изучают, могут ли другие страны предоставить Украине больше "Патриотов".

На этом фоне американский лидер активно изучает возможность привлечения союзников для предоставления Украине еще нескольких систем этого типа.

В Пентагоне рассказали журналистам, что Штаты передали Киеву три системы Patriot, Германия послала еще три, а еще одну установку Украина получила от консорциума европейских стран.

Что важно понимать, не все эти системы работают одновременно из-за сложностей с техническим обслуживанием.

8 июля Министерство обороны США официально подтвердило, что по приказу Дональда Трампа США отправляют Украине дополнительное оборонное оружие.