Германия решила купить у США Patriot и ракеты для Украины

Команда немецкого лидера Фридриха Мерца начала "интенсивные переговоры" с США по обеспечению Украины системами Patriot и ракетами к ним. Эту информацию официально подтвердил спикер немецкого правительства Стефан Корнелиус.

Германия пытается договориться с США

Как удалось узнать журналистам, официальный Берлин решил начать такие переговоры, поскольку Россия существенно усилила террор против мирного населения Украины.

Кроме того, канцлер ФРГ ошеломил тот факт, что на этой неделе команда Дональда Трампа решала приостановить поставки оружия Киеву.

На этом фоне журналисты поинтересовались у Корнелиуса, ведет ли правительство канцлера Фридриха Мерца переговоры с США по закупке ракет Patriot для Киева.

По словам последнего, существуют "разные способы" удовлетворения потребностей Украины в противовоздушной обороне.

Могу подтвердить, что по этому вопросу действительно ведутся интенсивные дискуссии, — подчеркнул Стефан Корнелиус. Поделиться

Как отметил спикер немецкого правительства, одним из возможных рассматриваемых сценариев является покупка ракет у Соединенных Штатов, а затем их предоставление Украине.

К слову, сам Дональд Трамп утверждает, что США продолжают предоставлять оружие Украине: