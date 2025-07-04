Германия решила купить у США Patriot и ракеты для Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Германия решила купить у США Patriot и ракеты для Украины

Германия пытается договориться с США
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Источник:  The Guardian

Команда немецкого лидера Фридриха Мерца начала "интенсивные переговоры" с США по обеспечению Украины системами Patriot и ракетами к ним. Эту информацию официально подтвердил спикер немецкого правительства Стефан Корнелиус.

Главные тезисы

  • Есть разные сценарии сотрудничества, один из которых предполагает закупку ракет в Соединенных Штатах и их дальнейшее предоставление Украине.
  • Трамп до сих пор не признает, что заблокировал помощь Киеву.

Германия пытается договориться с США

Как удалось узнать журналистам, официальный Берлин решил начать такие переговоры, поскольку Россия существенно усилила террор против мирного населения Украины.

Кроме того, канцлер ФРГ ошеломил тот факт, что на этой неделе команда Дональда Трампа решала приостановить поставки оружия Киеву.

На этом фоне журналисты поинтересовались у Корнелиуса, ведет ли правительство канцлера Фридриха Мерца переговоры с США по закупке ракет Patriot для Киева.

По словам последнего, существуют "разные способы" удовлетворения потребностей Украины в противовоздушной обороне.

Могу подтвердить, что по этому вопросу действительно ведутся интенсивные дискуссии, — подчеркнул Стефан Корнелиус.

Как отметил спикер немецкого правительства, одним из возможных рассматриваемых сценариев является покупка ракет у Соединенных Штатов, а затем их предоставление Украине.

К слову, сам Дональд Трамп утверждает, что США продолжают предоставлять оружие Украине:

Мы не приостановили, мы предоставляем оружие. Но мы предоставили так много оружия… и мы стараемся помочь им. Байден разорил всю нашу страну, предоставляя оружие, и мы должны убедиться, что у нас достаточно оружия для себя.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

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