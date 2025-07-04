Німеччина вирішила купити у США Patriot і ракети для України

Команда німецького лідера Фрідріха Мерца розпочала "інтенсивні переговори" зі США щодо забезпечення України системами Patriot і ракетами до них. Цю інформацію офіційно підтвердив спікер німецького уряду Стефан Корнеліус.

Німеччина намагається домовитися зі США

Як вдалося дізнатися журналістам, офіційний Берлін вирішив розпочати такі переговори, оскільки Росія суттєво посилила терор проти мирного населення України.

Окрім того, канцлера ФРН приголомшив той факт, що цього тижня команда Дональда Трампа вирішала призупинити постачання зброї Києву.

На цьому тлі журналісти поцікавилися у Корнеліуса, чи веде уряд канцлера Фрідріха Мерца переговори зі США щодо закупівлі ракет Patriot для Києва.

За словами останнього, існують "різні способи" задоволення потреб України в протиповітряній обороні.

Можу підтвердити, що з цього питання справді ведуться інтенсивні дискусії, — наголосив Стефан Корнеліус. Поширити

Як зазначив спікер німецького уряду, одним із можливих сценаріїв, які розглядаються, є купівля ракет у Сполучених Штатів, а потім їхнє надання Україні.

До слова, сам Дональд Трамп стверджує, що США продовжують надавати зброю Україні: