Patriot для України. Що замислив Трамп

Як вдалося дізнатися виданню The Wall Street Journal від своїх інсайдерів, американський лідер Дональд Трамп наразі розглядає варіант надання Україні ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot.

Трамп може передати Україні додаткову систему Patriot

Як стверджують анонімні джерела видання, президент США розглядає можливість передати Україні додаткову систему протиповітряної оборони Patriot після того, як в останні дні пообіцяв зміцнити Київ проти російських атак.

Адміністрація Білого дому уже звернулася до Міноборони США з вимогою підготувати й інші варіанти додаткового озброєння.

Наразі члени команди Трампа також вивчають, чи можуть інші країни надати Україні більше "Патріотів".

На цьому тлі американський лідер активно вивчає можливість залучення союзників для надання Україні ще кількох систем цього типу.

У Пентагоні розповіли журналістам, що Штати передали Києву три системи Patriot, Німеччина надіслала ще три, а також ще одну установку Україна отримала від консорціуму європейських країн.

Що важливо розуміти, не всі ці системи працюють одночасно через складнощі з технічним обслуговуванням.

8 липня Міністерство оборони США офіційно підтвердило, що за наказом Дональда Трампа США надсилають Україні додаткову оборонну зброю.