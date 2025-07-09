Росія здійснила наймасштабнішу атаку на Луцьк

Міський голова Луцька Ігор Поліщук офіційно підтвердив, що вночі 9 липня місто пережило наймасованішу за весь час повномасштабної війни атаку з боку країни-агресорки Росії. Вона спровокувала пожежі та руйнування, інформація щодо жертв наразі уточнюється.
Головні тези:
- За попередніми даними, у місті ніхто не загинув.
- У повітряному просторі Волині перебували близько 50 БпЛА та 5 ракет.
Атака РФ на Луцьк — що відомо
Через ворожу атаку почалося загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів.
Окрім того, вказано, що вогонь спалахнув на території одного з місцевих підприємств.
За словами мера, точний масштаб руйнувань та інші наслідки повітряного нападу ворога наразі уточнюються.
З заявою з цього приводу також виступив очільник Волинської ОДА Іван Рудницький.
Згідно з його даними, загалом в повітряному просторі Волині перебували близько 50 БпЛА та 5 ракет.
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