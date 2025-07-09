Росія здійснила наймасштабнішу атаку на Луцьк

Міський голова Луцька Ігор Поліщук офіційно підтвердив, що вночі 9 липня місто пережило наймасованішу за весь час повномасштабної війни атаку з боку країни-агресорки Росії. Вона спровокувала пожежі та руйнування, інформація щодо жертв наразі уточнюється.

Атака РФ на Луцьк — що відомо

Сьогодні була найбільш масована ворожа атака з застосуванням БпЛА та ракет на наше місто та громаду. На щастя, на цю хвилину інформації щодо загиблих внаслідок ворожої атаки немає. Ігор Поліщук Мер Луцька

Через ворожу атаку почалося загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів.

Окрім того, вказано, що вогонь спалахнув на території одного з місцевих підприємств.

За словами мера, точний масштаб руйнувань та інші наслідки повітряного нападу ворога наразі уточнюються.

З заявою з цього приводу також виступив очільник Волинської ОДА Іван Рудницький.

Згідно з його даними, загалом в повітряному просторі Волині перебували близько 50 БпЛА та 5 ракет.