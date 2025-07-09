Росія здійснила наймасштабнішу атаку на Луцьк
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія здійснила наймасштабнішу атаку на Луцьк

Атака РФ на Луцьк - що відомо
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Джерело:  online.ua

Міський голова Луцька Ігор Поліщук офіційно підтвердив, що вночі 9 липня місто пережило наймасованішу за весь час повномасштабної війни атаку з боку країни-агресорки Росії. Вона спровокувала пожежі та руйнування, інформація щодо жертв наразі уточнюється. 

Головні тези:

  • За попередніми даними, у місті ніхто не загинув.
  • У повітряному просторі Волині перебували близько 50 БпЛА та 5 ракет.

Атака РФ на Луцьк — що відомо

Сьогодні була найбільш масована ворожа атака з застосуванням БпЛА та ракет на наше місто та громаду. На щастя, на цю хвилину інформації щодо загиблих внаслідок ворожої атаки немає.

Ігор Поліщук

Ігор Поліщук

Мер Луцька

Через ворожу атаку почалося загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів.

Окрім того, вказано, що вогонь спалахнув на території одного з місцевих підприємств.

За словами мера, точний масштаб руйнувань та інші наслідки повітряного нападу ворога наразі уточнюються.

З заявою з цього приводу також виступив очільник Волинської ОДА Іван Рудницький.

Згідно з його даними, загалом в повітряному просторі Волині перебували близько 50 БпЛА та 5 ракет.

Фактично усе летіло на Луцьк….Триває ліквідація пожеж на складських приміщеннях одного із підприємств Луцька, а також гаражного кооперативу, — розповів Рудницький.

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