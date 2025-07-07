Одіозний міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову накинувся на Україну з вимогами демілітаризації та денацифікації.
Головні тези:
- Сергій Лавров заявив про потребу денацифікації України та звинуватив її у "русофобії", використовуючи ці тези для політичного маніпулювання.
- Міністр брехливо заявляє про переслідування та вбивство російськомовних мешканців України, а також вказує на проведення референдумів у зазначених територіях як доказ легітимності Росії.
Лавров марить денацифікацією України
Про це воєнний злочинець та поплічник Путіна говорив в інтерв'ю угорській газеті «Мадьяр Немзет» 7 липня.
Лавро цинічно зауважив, що Росія нібито була і залишається відкритою для політико-дипломатичного подолання “українського конфлікту”.
Основні тези марення Лаврова для західної аудиторії:
Росіян в Україні переслідували і вбивали. Такий курс було взято одразу після держперевороту у Києві у лютому 2014 року. <...> Після 2014 року українські карателі вбили понад десять тисяч російських та російськомовних мешканців Донбасу — невинних цивільних осіб.
Відповідно до міжнародного права у Криму, Севастополі, ЛНР, ДНР, Запорізькій та Херсонській областях відбулися референдуми, на яких переважна більшість їх учасників за дуже високої явки висловилися за возз'єднання з історичною Батьківщиною — Росією. Таким чином було реалізовано право народів на самовизначення, закріплене у Статуті ООН. Це і є підставою, на якій Росія здійснює суверенітет над згаданими територіями.
Будь-якому неангажованому спостерігачеві очевидно, що київський режим, який підняв русофобію в ранг державної політики, не представляє населення російськомовних регіонів України, включаючи Крим, Севастополь, Луганськ, Донецьк, Запоріжжя та Херсон.
Цінуємо зважену лінію угорського керівництва, яке, всупереч постійному тиску з боку Брюсселю, дотримується прагматичного курсу у відносинах із нашою країною.
Європа та Північна Америка посилено створюють з Росії образ ворога, щоб згуртувати населення, яке втомилося від соціальних та економічних проблем.
«Об'єднана Європа» розкручує маховик русофобії, перезапускає військово-промисловий комплекс і кличе на боротьбу з Росією. Євросоюз прискореними темпами з інтеграційного об'єднання переродився у військово-політичний блок, свого роду придаток НАТО. Це небезпечна тенденція, яка може мати найдальші наслідки для всіх європейців.
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