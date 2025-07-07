Про це воєнний злочинець та поплічник Путіна говорив в інтерв'ю угорській газеті «Мадьяр Немзет» 7 липня.

Лавро цинічно зауважив, що Росія нібито була і залишається відкритою для політико-дипломатичного подолання “українського конфлікту”.

Але мова має йти справді про міцний світ, а не про перемир'я. Нам не потрібна пауза, яку київський режим та його зовнішні куратори хотіли б взяти для перегрупування військ, продовження мобілізації та зміцнення військового потенціалу.

Основні тези марення Лаврова для західної аудиторії:

Росіян в Україні переслідували і вбивали. Такий курс було взято одразу після держперевороту у Києві у лютому 2014 року. <...> Після 2014 року українські карателі вбили понад десять тисяч російських та російськомовних мешканців Донбасу — невинних цивільних осіб.

Відповідно до міжнародного права у Криму, Севастополі, ЛНР, ДНР, Запорізькій та Херсонській областях відбулися референдуми, на яких переважна більшість їх учасників за дуже високої явки висловилися за возз'єднання з історичною Батьківщиною — Росією. Таким чином було реалізовано право народів на самовизначення, закріплене у Статуті ООН. Це і є підставою, на якій Росія здійснює суверенітет над згаданими територіями.

Будь-якому неангажованому спостерігачеві очевидно, що київський режим, який підняв русофобію в ранг державної політики, не представляє населення російськомовних регіонів України, включаючи Крим, Севастополь, Луганськ, Донецьк, Запоріжжя та Херсон.

Цінуємо зважену лінію угорського керівництва, яке, всупереч постійному тиску з боку Брюсселю, дотримується прагматичного курсу у відносинах із нашою країною.

Європа та Північна Америка посилено створюють з Росії образ ворога, щоб згуртувати населення, яке втомилося від соціальних та економічних проблем.