Лавров нахабно звинуватив Україну у "русофобії" та зажадав денацифікації
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Лавров нахабно звинуватив Україну у "русофобії" та зажадав денацифікації

Лавров
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Джерело:  online.ua

Одіозний міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову накинувся на Україну з вимогами демілітаризації та денацифікації.

Головні тези:

  • Сергій Лавров заявив про потребу денацифікації України та звинуватив її у "русофобії", використовуючи ці тези для політичного маніпулювання.
  • Міністр брехливо заявляє про переслідування та вбивство російськомовних мешканців України, а також вказує на проведення референдумів у зазначених територіях як доказ легітимності Росії.

Лавров марить денацифікацією України

Про це воєнний злочинець та поплічник Путіна говорив в інтерв'ю угорській газеті «Мадьяр Немзет» 7 липня.

Лавро цинічно зауважив, що Росія нібито була і залишається відкритою для політико-дипломатичного подолання “українського конфлікту”.

Але мова має йти справді про міцний світ, а не про перемир'я. Нам не потрібна пауза, яку київський режим та його зовнішні куратори хотіли б взяти для перегрупування військ, продовження мобілізації та зміцнення військового потенціалу.

Основні тези марення Лаврова для західної аудиторії:

  • Росіян в Україні переслідували і вбивали. Такий курс було взято одразу після держперевороту у Києві у лютому 2014 року. <...> Після 2014 року українські карателі вбили понад десять тисяч російських та російськомовних мешканців Донбасу — невинних цивільних осіб.

  • Відповідно до міжнародного права у Криму, Севастополі, ЛНР, ДНР, Запорізькій та Херсонській областях відбулися референдуми, на яких переважна більшість їх учасників за дуже високої явки висловилися за возз'єднання з історичною Батьківщиною — Росією. Таким чином було реалізовано право народів на самовизначення, закріплене у Статуті ООН. Це і є підставою, на якій Росія здійснює суверенітет над згаданими територіями.

  • Будь-якому неангажованому спостерігачеві очевидно, що київський режим, який підняв русофобію в ранг державної політики, не представляє населення російськомовних регіонів України, включаючи Крим, Севастополь, Луганськ, Донецьк, Запоріжжя та Херсон.

  • Цінуємо зважену лінію угорського керівництва, яке, всупереч постійному тиску з боку Брюсселю, дотримується прагматичного курсу у відносинах із нашою країною.

  • Європа та Північна Америка посилено створюють з Росії образ ворога, щоб згуртувати населення, яке втомилося від соціальних та економічних проблем.

  • «Об'єднана Європа» розкручує маховик русофобії, перезапускає військово-промисловий комплекс і кличе на боротьбу з Росією. Євросоюз прискореними темпами з інтеграційного об'єднання переродився у військово-політичний блок, свого роду придаток НАТО. Це небезпечна тенденція, яка може мати найдальші наслідки для всіх європейців.

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