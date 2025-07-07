Об этом военный преступник и приспешник Путина говорил в интервью венгерской газете «Мадьяр Немзет» 7 июля.

Лавро цинично заметил, что Россия якобы была и остается открытой для политико-дипломатического преодоления "украинского конфликта".

Но речь должна идти действительно о крепком мире, а не о перемирии. Нам не нужна пауза, которую киевский режим и его внешние кураторы хотели взять для перегруппировки войск, продолжения мобилизации и укрепления военного потенциала.

Основные тезисы бреда Лаврова для западной аудитории:

Россиян в Украине преследовали и убивали. Такой курс был взят сразу после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. После 2014 года украинские каратели убили более десяти тысяч российских и русскоязычных жителей Донбасса — невиновных гражданских лиц.

В соответствии с международным правом в Крыму, Севастополе, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство их участников при очень высокой явке высказались за воссоединение с исторической Родиной — Россией. Таким образом, было реализовано право народов на самоопределение, закрепленное в Уставе ООН. Это и есть основание, на котором Россия осуществляет суверенитет над упомянутыми территориями.

Любому неангажированному наблюдателю очевидно, что киевский режим, поднявший русофобию в ранг государственной политики, не представляет населения русскоязычных регионов Украины, включая Крым, Севастополь, Луганск, Донецк, Запорожье и Херсон.

Ценим взвешенную линию венгерского руководства, которое вопреки постоянному давлению со стороны Брюсселя придерживается прагматичного курса в отношениях с нашей страной.

Европа и Северная Америка усиленно создают из России образ врага, чтобы сплотить население, уставшее от социальных и экономических проблем.