Одиозный министр иностранных дел России Сергей Лавров снова набросился на Украину с требованиями демилитаризации и денацификации.
Главные тезисы
- Сергей Лавров обвинил Украину в “русофобии” и потребовал денацификации, используя эти тезисы для политического манипулирования.
- Лавров высказал ложные заявления о преследовании и убийстве русскоязычных жителей Украины, утверждая легитимность России в проведении референдумов в отдельных территориях.
Лавров грезит денацификацией Украины
Об этом военный преступник и приспешник Путина говорил в интервью венгерской газете «Мадьяр Немзет» 7 июля.
Лавро цинично заметил, что Россия якобы была и остается открытой для политико-дипломатического преодоления "украинского конфликта".
Основные тезисы бреда Лаврова для западной аудитории:
Россиян в Украине преследовали и убивали. Такой курс был взят сразу после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. После 2014 года украинские каратели убили более десяти тысяч российских и русскоязычных жителей Донбасса — невиновных гражданских лиц.
В соответствии с международным правом в Крыму, Севастополе, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство их участников при очень высокой явке высказались за воссоединение с исторической Родиной — Россией. Таким образом, было реализовано право народов на самоопределение, закрепленное в Уставе ООН. Это и есть основание, на котором Россия осуществляет суверенитет над упомянутыми территориями.
Любому неангажированному наблюдателю очевидно, что киевский режим, поднявший русофобию в ранг государственной политики, не представляет населения русскоязычных регионов Украины, включая Крым, Севастополь, Луганск, Донецк, Запорожье и Херсон.
Ценим взвешенную линию венгерского руководства, которое вопреки постоянному давлению со стороны Брюсселя придерживается прагматичного курса в отношениях с нашей страной.
Европа и Северная Америка усиленно создают из России образ врага, чтобы сплотить население, уставшее от социальных и экономических проблем.
Объединенная Европа раскручивает маховик русофобии, перезапускает военно-промышленный комплекс и зовет на борьбу с Россией. Евросоюз ускоренными темпами по интеграционному объединению переродился в военно-политический блок, своего рода придаток НАТО. Это опасная тенденция, которая может иметь самые дальние последствия для всех европейцев.
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