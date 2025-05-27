Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что для проведения второго раунда российско-украинских переговоров он снова обратился бы в Турцию.
Главные тезисы
- Лавров дал понять, что Стамбул снова может стать площадкой для продолжения переговоров.
- Турция готова взять на себя роль посредника в мирном урегулировании.
Лавров поразмышлял о втором раунде переговоров
Российские пропагандисты спросили у приспешника Путина о возможном месте проведения второго раунда переговоров с Украиной.
Находящийся с визитом в Москве шеф турецкой дипломатии Хакан Фидан заявил, что его страна "всегда готова предоставить площадку".
Что важно понимать, 26 мая Фидан уже провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, а также главным переговорщиком России в Стамбуле Владимиром Мединским.
В Кремле заявили, что главной темой переговоров были двусторонние отношения, но также в центре внимания — вопрос Украины.
Как удалось узнать журналистам, Хакан Фидан скоро направится в Киев.
Шеф турецкой дипломатии планирует повторить предложение Анкары о готовности играть роль "посредника" в переговорах между Киевом и Москвой.
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