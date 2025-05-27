"Очень хорошо". Лавров заговорил о втором раунде мирных переговоров
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"Очень хорошо". Лавров заговорил о втором раунде мирных переговоров

Лавров поразмышлял о втором раунде переговоров
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Источник:  online.ua

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что для проведения второго раунда российско-украинских переговоров он снова обратился бы в Турцию.

Главные тезисы

  • Лавров дал понять, что Стамбул снова может стать площадкой для продолжения переговоров.
  • Турция готова взять на себя роль посредника в мирном урегулировании.

Лавров поразмышлял о втором раунде переговоров

Российские пропагандисты спросили у приспешника Путина о возможном месте проведения второго раунда переговоров с Украиной.

Если вы спросите меня, я бы снова обратился к нашим турецким друзьям — в Стамбуле очень хорошо.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Глава МИД РФ

Находящийся с визитом в Москве шеф турецкой дипломатии Хакан Фидан заявил, что его страна "всегда готова предоставить площадку".

Считаем это своим долгом для обеспечения мира на планете, — подчеркнул глава МИД Турции.

Что важно понимать, 26 мая Фидан уже провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, а также главным переговорщиком России в Стамбуле Владимиром Мединским.

В Кремле заявили, что главной темой переговоров были двусторонние отношения, но также в центре внимания — вопрос Украины.

Как удалось узнать журналистам, Хакан Фидан скоро направится в Киев.

Шеф турецкой дипломатии планирует повторить предложение Анкары о готовности играть роль "посредника" в переговорах между Киевом и Москвой.

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