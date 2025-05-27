"Дуже добре". Лавров заговорив про другий раунд мирних переговорів
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Політика
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"Дуже добре". Лавров заговорив про другий раунд мирних переговорів

Лавров поміркував про другий раунд переговорів
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Джерело:  online.ua

Очільник Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що для проведення другого раунду російсько-українських переговорів він знову звернувся б до Туреччини.

Головні тези:

  • Лавров дав зрозуміти, що Стамбул знову може стати майданчиком для продовження переговорів.
  • Туреччина готова взяти на себе роль посередника у мирному врегулюванні.

Лавров поміркував про другий раунд переговорів

Російські пропагандисти запитали у поплічника Путіна про можливе місце проведення другого раунду переговорів з Україною.

Якщо ви запитаєте мене, я б знову звернувся до наших турецьких друзів — у Стамбулі дуже добре.

Сергій Лавров

Сергій Лавров

Глава МЗС РФ

Шеф турецької дипломатії Хакан Фідан, який наразі перебуває з візитом у Москві, заявив, що його країна "завжди готова надати майданчик".

Вважаємо це своїм обов'язком для забезпечення миру на планеті, — наголосив очільник МЗС Туреччини.

Що важливо розуміти, 26 травня Фідан уже провів зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, а також з головним переговорником Росії у Стамбулі Володимиром Мединським.

У Кремлі заявили, що головною темою переговорів були двосторонні відносини, але також у центрі уваги — питання України.

Як вдалося дізнатися журналістам, Хакан Фідан незабаром вирушить до української столиці.

Шеф турецької дипломатії планує повторити пропозицію Анкари про готовність відігравати роль "посередника" у переговорах між Києвом та Москвою.

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