Очільник Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що для проведення другого раунду російсько-українських переговорів він знову звернувся б до Туреччини.
Головні тези:
- Лавров дав зрозуміти, що Стамбул знову може стати майданчиком для продовження переговорів.
- Туреччина готова взяти на себе роль посередника у мирному врегулюванні.
Лавров поміркував про другий раунд переговорів
Російські пропагандисти запитали у поплічника Путіна про можливе місце проведення другого раунду переговорів з Україною.
Шеф турецької дипломатії Хакан Фідан, який наразі перебуває з візитом у Москві, заявив, що його країна "завжди готова надати майданчик".
Що важливо розуміти, 26 травня Фідан уже провів зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, а також з головним переговорником Росії у Стамбулі Володимиром Мединським.
У Кремлі заявили, що головною темою переговорів були двосторонні відносини, але також у центрі уваги — питання України.
Як вдалося дізнатися журналістам, Хакан Фідан незабаром вирушить до української столиці.
Шеф турецької дипломатії планує повторити пропозицію Анкари про готовність відігравати роль "посередника" у переговорах між Києвом та Москвою.
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