Очільник Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що для проведення другого раунду російсько-українських переговорів він знову звернувся б до Туреччини.

Лавров поміркував про другий раунд переговорів

Російські пропагандисти запитали у поплічника Путіна про можливе місце проведення другого раунду переговорів з Україною.

Якщо ви запитаєте мене, я б знову звернувся до наших турецьких друзів — у Стамбулі дуже добре. Сергій Лавров Глава МЗС РФ

Шеф турецької дипломатії Хакан Фідан, який наразі перебуває з візитом у Москві, заявив, що його країна "завжди готова надати майданчик".

Вважаємо це своїм обов'язком для забезпечення миру на планеті, — наголосив очільник МЗС Туреччини. Поширити

Що важливо розуміти, 26 травня Фідан уже провів зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, а також з головним переговорником Росії у Стамбулі Володимиром Мединським.

У Кремлі заявили, що головною темою переговорів були двосторонні відносини, але також у центрі уваги — питання України.

Як вдалося дізнатися журналістам, Хакан Фідан незабаром вирушить до української столиці.