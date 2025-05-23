Министр иностранных дел России, одиозный Сергей Лавров упомянул абсурдное оправдание войны РФ против Украины "защитой русскоязычных".
Главные тезисы
- Лавров использовал защиту русскоязычных как абсурдное оправдание войны России против Украины.
- Утверждения Лаврова о запрете говорить на русском языке в Украине являются манипуляцией и распространением ложной информации.
Россия собирается "защищать" всех русскоязычных в Украине от "хунты Зеленского"
Лавров снова заговорил старыми лозунгами русской пропаганды.
Мы не можем оставить людей во власти того режима, который сейчас там находится.
Чиновник страны-агрессорки пригрозил, что Россия не может допустить ситуации, при которой после прекращения боевых действий украинцы "будут жить по тем законам, которые принимала "хунта Зеленского".
Похожее заявление недавно звучало и от нелегитимного президента РФ Владимира Путина. В своем интервью к 25-летию первой инаугурации глава Кремля угрожал, что у России достаточно сил и средств, чтобы "довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом".
А этот результат — это устранение причин, вызвавших этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства, обеспечение интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим. Там, где проживают люди, считающие русский язык на родном языке, которые считают Россию своим отечеством.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-