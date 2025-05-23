Россия собирается "защищать" всех русскоязычных в Украине от "хунты Зеленского"

Лавров снова заговорил старыми лозунгами русской пропаганды.

Мы не можем оставить людей во власти того режима, который сейчас там находится.

Чиновник страны-агрессорки пригрозил, что Россия не может допустить ситуации, при которой после прекращения боевых действий украинцы "будут жить по тем законам, которые принимала "хунта Зеленского".

На территории Украины... миллионы людей говорят на русском языке, он для них родной. И оставить их под руководством хунты, запретившей даже разговаривать на русском языке, только думать еще не запретили, это будет как раз очень большим преступлением. Поделиться

Похожее заявление недавно звучало и от нелегитимного президента РФ Владимира Путина. В своем интервью к 25-летию первой инаугурации глава Кремля угрожал, что у России достаточно сил и средств, чтобы "довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом".