Лавров лицемерно переживает за судьбу русскоязычных в Украине
Категория
Мир
Дата публикации

Лавров лицемерно переживает за судьбу русскоязычных в Украине

Лавров
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Источник:  online.ua

Министр иностранных дел России, одиозный Сергей Лавров упомянул абсурдное оправдание войны РФ против Украины "защитой русскоязычных".

Главные тезисы

  • Лавров использовал защиту русскоязычных как абсурдное оправдание войны России против Украины.
  • Утверждения Лаврова о запрете говорить на русском языке в Украине являются манипуляцией и распространением ложной информации.

Россия собирается "защищать" всех русскоязычных в Украине от "хунты Зеленского"

Лавров снова заговорил старыми лозунгами русской пропаганды.

Мы не можем оставить людей во власти того режима, который сейчас там находится.

Чиновник страны-агрессорки пригрозил, что Россия не может допустить ситуации, при которой после прекращения боевых действий украинцы "будут жить по тем законам, которые принимала "хунта Зеленского".

На территории Украины... миллионы людей говорят на русском языке, он для них родной. И оставить их под руководством хунты, запретившей даже разговаривать на русском языке, только думать еще не запретили, это будет как раз очень большим преступлением.

Похожее заявление недавно звучало и от нелегитимного президента РФ Владимира Путина. В своем интервью к 25-летию первой инаугурации глава Кремля угрожал, что у России достаточно сил и средств, чтобы "довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом".

А этот результат — это устранение причин, вызвавших этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства, обеспечение интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим. Там, где проживают люди, считающие русский язык на родном языке, которые считают Россию своим отечеством.

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