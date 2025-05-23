Лавров лицемірно переймається долею російськомовних в Україні
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Лавров лицемірно переймається долею російськомовних в Україні

Лавров
Джерело:  online.ua

Міністр закордонних справ Росії, одіозний Сергій Лавров згадав абсурдне виправдання війни РФ проти України "захистом російськомовних". Москва знову має намір їх "рятувати".

Головні тези:

  • Лавров використовує пропагандистські гасла для виправдання війни РФ проти України через захист російськомовних.
  • Стверджується, що російськомовним жителям заборонено розмовляти російською мовою в Україні, що відбувається лише у світі пропаганди.

Росія збирається “захищати” усіх російськомовних в Україні від “хунти Зеленського”

Лавров знову заговорив старими гаслами російської пропаганди.

Ми не можемо залишити людей під владою того режиму, який зараз там перебуває.

Чиновник країни-агресорки пригрозив, що Росія не може допустити ситуації, за якої після припинення бойових дій українці "житимуть за тими законами, які ухвалювала "хунта Зеленського".

На території України... мільйони людей розмовляють російською мовою, вона для них рідна. І залишити їх під керівництвом хунти, яка заборонила навіть розмовляти російською мовою, тільки думати ще не заборонили, це буде якраз дуже великим злочином.

Схожа заява нещодавно лунала і від нелегітимного президента РФ Володимира Путіна. У своєму інтерв'ю до 25-річчя першої інавгурації очільник Кремля погрожував, що Росія має достатньо сил і засобів, щоб "довести розпочате у 2022 році до логічного завершення з потрібним для Росії результатом".

А цей результат — це усунення причин, які спричинили цю кризу, створення умов для довгострокового стійкого миру і забезпечення безпеки російської держави, забезпечення інтересів наших людей на тих територіях, про які ми завжди говоримо. Там, де проживають люди, які вважають російську мову рідною мовою, які вважають Росію своєю батьківщиною.

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