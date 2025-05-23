Лавров лицемірно переймається долею російськомовних в Україні

Міністр закордонних справ Росії, одіозний Сергій Лавров згадав абсурдне виправдання війни РФ проти України "захистом російськомовних". Москва знову має намір їх "рятувати".

Росія збирається “захищати” усіх російськомовних в Україні від “хунти Зеленського”

Лавров знову заговорив старими гаслами російської пропаганди.

Ми не можемо залишити людей під владою того режиму, який зараз там перебуває.

Чиновник країни-агресорки пригрозив, що Росія не може допустити ситуації, за якої після припинення бойових дій українці "житимуть за тими законами, які ухвалювала "хунта Зеленського".

На території України... мільйони людей розмовляють російською мовою, вона для них рідна. І залишити їх під керівництвом хунти, яка заборонила навіть розмовляти російською мовою, тільки думати ще не заборонили, це буде якраз дуже великим злочином. Поширити

Схожа заява нещодавно лунала і від нелегітимного президента РФ Володимира Путіна. У своєму інтерв'ю до 25-річчя першої інавгурації очільник Кремля погрожував, що Росія має достатньо сил і засобів, щоб "довести розпочате у 2022 році до логічного завершення з потрібним для Росії результатом".