Россия совершила самую масштабную атаку на Луцк
Категория
Украина
Дата публикации

Россия совершила самую масштабную атаку на Луцк

Атака РФ на Луцк - что известно
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Источник:  online.ua

Городской голова Луцка Игорь Полищук официально подтвердил, что ночью 9 июля город пережил самую массированную за все время полномасштабной войны атаку со стороны страны-агрессорки России. Она спровоцировала пожары и разрушения, информация о жертвах уточняется.

Главные тезисы

  • По предварительным данным, в городе никто не погиб.
  • В воздушном пространстве Волыни находилось около 50 БпЛА и 5 ракет.

Атака РФ на Луцк — что известно

Сегодня была самая массированная вражеская атака с применением БПЛА и ракет на наш город и общину. К счастью, на данный момент информации о погибших в результате вражеской атаки нет.

Игорь Полищук

Игорь Полищук

Мер Луцка

Из-за вражеской атаки началось возгорание и повреждение гаражей на территории одного из гаражных кооперативов.

Кроме того, указано, что огонь вспыхнул на территории одного из местных предприятий.

По словам мэра, точный масштаб разрушений и другие последствия воздушного нападения врага пока уточняются.

С заявлением по этому поводу также выступил глава Волынской ОГА Иван Рудницкий.

Согласно его данным, всего в воздушном пространстве Волыни находилось около 50 БпЛА и 5 ракет.

Фактически все летело на Луцк… Продолжается ликвидация пожаров на складских помещениях одного из предприятий Луцка, а также гаражного кооператива, — рассказал Рудницкий.

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