Россия совершила самую масштабную атаку на Луцк

Городской голова Луцка Игорь Полищук официально подтвердил, что ночью 9 июля город пережил самую массированную за все время полномасштабной войны атаку со стороны страны-агрессорки России. Она спровоцировала пожары и разрушения, информация о жертвах уточняется.
Главные тезисы
- По предварительным данным, в городе никто не погиб.
- В воздушном пространстве Волыни находилось около 50 БпЛА и 5 ракет.
Атака РФ на Луцк — что известно
Из-за вражеской атаки началось возгорание и повреждение гаражей на территории одного из гаражных кооперативов.
Кроме того, указано, что огонь вспыхнул на территории одного из местных предприятий.
По словам мэра, точный масштаб разрушений и другие последствия воздушного нападения врага пока уточняются.
С заявлением по этому поводу также выступил глава Волынской ОГА Иван Рудницкий.
Согласно его данным, всего в воздушном пространстве Волыни находилось около 50 БпЛА и 5 ракет.
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