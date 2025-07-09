Россия совершила самую масштабную атаку на Луцк

Городской голова Луцка Игорь Полищук официально подтвердил, что ночью 9 июля город пережил самую массированную за все время полномасштабной войны атаку со стороны страны-агрессорки России. Она спровоцировала пожары и разрушения, информация о жертвах уточняется.

Атака РФ на Луцк — что известно

Сегодня была самая массированная вражеская атака с применением БПЛА и ракет на наш город и общину. К счастью, на данный момент информации о погибших в результате вражеской атаки нет. Игорь Полищук Мер Луцка

Из-за вражеской атаки началось возгорание и повреждение гаражей на территории одного из гаражных кооперативов.

Кроме того, указано, что огонь вспыхнул на территории одного из местных предприятий.

По словам мэра, точный масштаб разрушений и другие последствия воздушного нападения врага пока уточняются.

С заявлением по этому поводу также выступил глава Волынской ОГА Иван Рудницкий.

Согласно его данным, всего в воздушном пространстве Волыни находилось около 50 БпЛА и 5 ракет.