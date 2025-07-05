Как при Сталине. В России почти полностью засекретили демографическую статистику

На фоне тяжелых потерь на фронте Россия почти полностью засекретила демографическую статистику.

Россия засекретила потери в войне против Украины

Об этом сообщает российский оппозиционный проект "Агентство.Новости".

Так, 2 июля Росстат опубликовал очередной сборник статистической информации, в котором не оказалось одного из важнейших разделов — "Демография". Поделиться

Российские власти скрыли всю информацию о населении, кроме двух малозначимых показателей, рассказал журналистам ведущий российский демограф, который предпочел остаться неназванным.

В частности, теперь в России засекречены такие базовые статистические данные как:

численность постоянного населения,

количество рожденных,

количество умерших,

количество браков и разводов,

количество иммигрантов и т.д.

Отмечается, что данные о рождении, смерти, браках и разводах убрали из публичного доступа уже некоторое время назад.

Теперь же в статистическом сборнике доступны только два показателя — суммарный коэффициент рождаемости по регионам и суммарный коэффициент третьих и последующих детей.

Демограф отмечает, что в ближайшее время должен быть опубликован регулярный бюллетень "Естественное движение населения", но, вероятно, и его засекретят