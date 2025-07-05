Как при Сталине. В России почти полностью засекретили демографическую статистику

На фоне тяжелых потерь на фронте Россия почти полностью засекретила демографическую статистику.
Главные тезисы
- В России была засекречена демографическая статистика, включая численность населения, количество рожденных, умерших, браков, разводов и иммигрантов.
- Утаивание демографических данных может повлиять на качество жизни граждан и формирование социальных программ.
Россия засекретила потери в войне против Украины
Об этом сообщает российский оппозиционный проект "Агентство.Новости".
Российские власти скрыли всю информацию о населении, кроме двух малозначимых показателей, рассказал журналистам ведущий российский демограф, который предпочел остаться неназванным.
В частности, теперь в России засекречены такие базовые статистические данные как:
численность постоянного населения,
количество рожденных,
количество умерших,
количество браков и разводов,
количество иммигрантов и т.д.
Отмечается, что данные о рождении, смерти, браках и разводах убрали из публичного доступа уже некоторое время назад.
Теперь же в статистическом сборнике доступны только два показателя — суммарный коэффициент рождаемости по регионам и суммарный коэффициент третьих и последующих детей.
Демограф отмечает, что в ближайшее время должен быть опубликован регулярный бюллетень "Естественное движение населения", но, вероятно, и его засекретят
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