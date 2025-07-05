Как при Сталине. В России почти полностью засекретили демографическую статистику
Категория
Мир
Дата публикации

Как при Сталине. В России почти полностью засекретили демографическую статистику

потери
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Источник:  online.ua

На фоне тяжелых потерь на фронте Россия почти полностью засекретила демографическую статистику.

Главные тезисы

  • В России была засекречена демографическая статистика, включая численность населения, количество рожденных, умерших, браков, разводов и иммигрантов.
  • Утаивание демографических данных может повлиять на качество жизни граждан и формирование социальных программ.

Россия засекретила потери в войне против Украины

Об этом сообщает российский оппозиционный проект "Агентство.Новости".

Так, 2 июля Росстат опубликовал очередной сборник статистической информации, в котором не оказалось одного из важнейших разделов — "Демография".

Российские власти скрыли всю информацию о населении, кроме двух малозначимых показателей, рассказал журналистам ведущий российский демограф, который предпочел остаться неназванным.

В частности, теперь в России засекречены такие базовые статистические данные как:

  • численность постоянного населения,

  • количество рожденных,

  • количество умерших,

  • количество браков и разводов,

  • количество иммигрантов и т.д.

Отмечается, что данные о рождении, смерти, браках и разводах убрали из публичного доступа уже некоторое время назад.

Теперь же в статистическом сборнике доступны только два показателя — суммарный коэффициент рождаемости по регионам и суммарный коэффициент третьих и последующих детей.

Демограф отмечает, что в ближайшее время должен быть опубликован регулярный бюллетень "Естественное движение населения", но, вероятно, и его засекретят

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