Генштаб ВСУ обновил потери армии РФ в войне против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ обновил потери армии РФ в войне против Украины

Генштаб ВСУ
потери
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Общие боевые потери российских войск в живой силе с 24 февраля 2022 по 26 июня 2025 достигли около 1 015 750 человек, в том числе за последние сутки ликвидированы 1100 захватчиков.

Главные тезисы

  • Обновленные данные от Генштаба ВСУ подтверждают общие боевые потери российских войск в войне против Украины, превышающие 1 миллион человек.
  • За последние сутки ликвидировано 1100 захватчиков, как объявлено на странице Генштаба ВСУ в Facebook.
  • Украинские защитники сообщили об уничтожении значительного количества военной техники и техники армии РФ, включая танки, бронемашины, артиллерию и другие виды вооружения.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом Генштаб ВСУ сообщил в Фейсбуке.

Актуальные потери РФ в войне против Украины

Также по состоянию на 26 июня украинские защитники уничтожили:

  • танков — 10968 (+1),

  • боевых бронированных машин — 22892 (+7),

  • артиллерийских систем — 29617 (+48),

  • РСЗО — 1425 (+0),

  • средств противовоздушной обороны — 1188 (+0),

  • самолетов — 416 (+0),

  • вертолетов — 337 (+0),

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 42153 (+107),

  • крылатых ракет — 3388 (+0),

  • кораблей /катеров — 28 (+0),

  • подлодка — 1 (+0) ,

  • 53195 (+111) единиц автомобильной техники и автоцистерн,

  • 3921 (+1) единицу специальной техники армии РФ.

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