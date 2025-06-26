Генштаб ВСУ обновил потери армии РФ в войне против Украины

Общие боевые потери российских войск в живой силе с 24 февраля 2022 по 26 июня 2025 достигли около 1 015 750 человек, в том числе за последние сутки ликвидированы 1100 захватчиков.
Главные тезисы
- Обновленные данные от Генштаба ВСУ подтверждают общие боевые потери российских войск в войне против Украины, превышающие 1 миллион человек.
- За последние сутки ликвидировано 1100 захватчиков, как объявлено на странице Генштаба ВСУ в Facebook.
- Украинские защитники сообщили об уничтожении значительного количества военной техники и техники армии РФ, включая танки, бронемашины, артиллерию и другие виды вооружения.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом Генштаб ВСУ сообщил в Фейсбуке.
Также по состоянию на 26 июня украинские защитники уничтожили:
танков — 10968 (+1),
боевых бронированных машин — 22892 (+7),
артиллерийских систем — 29617 (+48),
РСЗО — 1425 (+0),
средств противовоздушной обороны — 1188 (+0),
самолетов — 416 (+0),
вертолетов — 337 (+0),
БпЛА оперативно-тактического уровня — 42153 (+107),
крылатых ракет — 3388 (+0),
кораблей /катеров — 28 (+0),
подлодка — 1 (+0) ,
53195 (+111) единиц автомобильной техники и автоцистерн,
3921 (+1) единицу специальной техники армии РФ.
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