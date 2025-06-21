ВСУ обезвредили более 220 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток

С начала суток произошло 128 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.

На Покровском направлении обезврежены 222 оккупанта РФ

Оперативная информация по состоянию на 22:00 21.06.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Противник нанес четыре ракетных удара 12 ракетами и 54 авиационных ударов, сбросив 80 управляемых авиационных бомб. Также использовал для ударов 1131 дрон-камикадзе и 4431 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

В течение дня на Покровском направлении враг совершил 43 наступательных действия.

Активность российских оккупантов фиксировалась вблизи населенных пунктов Мирное, Малиновка, Миролюбовка, Луч, Новая Полтавка, Лисовка, Даченское, Шевченко, Удачное, Орехово, Котляровка, в направлении населенных пунктов Покровск, Полтавка, Шахово, Алексеевка. Четыре боя продолжаются до сих пор.

Враг нанес авиационных ударов по районам населенных пунктов Разино, Новоэкономическое, Сухой Яр.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежены 222 оккупанта, из которых 126 — безвозвратно.

Кроме того, украинские воины уничтожили:

1 танк,

2 антенны БпЛА,

2 антенны связи,

9 мотоциклов,

6 автомобилей,

2 терминала спутниковой связи,

25 БпЛА.