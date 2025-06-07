Покровское направление остается самым горячим на фронте

Оперативная информация по состоянию на 16:00 07.06.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

На Торецком направлении противник девять раз атаковал неподалеку от Торецка и в сторону Дилиевки и Яблоновки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении украинские защитники отразили девять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Часового Яра и в направлении Белой Горы и Предтечиного.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 16 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и Белогоровка. Пять боестолковений до сих пор продолжаются.

Сегодня на Харьковском направлении украинские защитники отбили один штурм оккупантов вблизи населенного пункта Волчанск.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 45 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 38 атак. Семь боестолкновений до сих пор продолжаются. Авиаудары получили населенные пункты Сухой Яр и Новоэкономическое.

Сегодня на Новопавловском направлении наши воины отразили 16 вражеских атак вблизи населенных пунктов Богатырь, Веселое, Бурлацкое и Свободное Поле. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиационные удары получили населенные пункты Шевченко, Камышеваха, Малиевка, Ольговское.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно остановили одну попытку захватчиков продвинуться вперед вблизи Малиновки, еще три боестолкновения продолжаются. В то же время захватчики нанесли авиаудары по Железнодорожному.

Наши войска остановили один вражеский штурм на Ореховском направлении, оккупанты пытались продвигаться в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг предпринял две попытки продвинуться вперед — успеха не было.