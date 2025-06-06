ВСУ обезвредили 210 российских захватчиков на Покровском направлении в течение суток

В настоящее время произошло 164 боевых столкновения между ВСУ и армией РФ.

На Покровском направлении обезврежено 210 оккупантов РФ

Оперативная информация по состоянию на 22:00 06.06.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня противник, по уточненным данным, нанес один массированный ракетный и 41 авиационный удар, применил при этом 45 ракет и 77 управляемых авиационных бомб, привлек для поражения 1519 дронов-камикадзе, осуществил более 4427 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

С начала суток враг 56 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Елизаветовка, Лисовка, Покровск, Удачное, Новосергеевка, Новоалександровка, Орехово, Надеевка, Новоукраинка, Андреевка и в направлениях населенных пунктов Муравка, Алексеевка. В настоящее время продолжается пять боестолкновений.

По имеющейся информации, потери оккупантов на направлении за сегодня составляют 210 оккупантов убитыми и ранеными. Поделиться

К тому же уничтожено:

один танк,

четыре боевых бронированных машин,

семь автомобилей,

десять мотоциклов,

14 беспилотных летательных аппаратов,

один терминал спутниковой связи,

пять антенн беспилотных летательных аппаратов