ВСУ обезвредили 210 российских захватчиков на Покровском направлении в течение суток

В настоящее время произошло 164 боевых столкновения между ВСУ и армией РФ.
Главные тезисы
- В ожесточенном противостоянии на Покровском направлении продолжается пять боестолкновений, где ВСУ успешно обезвреживают российских захватчиков.
- Потери оккупантов на направлении за сегодня составляют 210 убитыми и ранеными, а также уничтожены различные военные техники и оборудование.
На Покровском направлении обезврежено 210 оккупантов РФ
Оперативная информация по состоянию на 22:00 06.06.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Сегодня противник, по уточненным данным, нанес один массированный ракетный и 41 авиационный удар, применил при этом 45 ракет и 77 управляемых авиационных бомб, привлек для поражения 1519 дронов-камикадзе, осуществил более 4427 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
С начала суток враг 56 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Елизаветовка, Лисовка, Покровск, Удачное, Новосергеевка, Новоалександровка, Орехово, Надеевка, Новоукраинка, Андреевка и в направлениях населенных пунктов Муравка, Алексеевка. В настоящее время продолжается пять боестолкновений.
К тому же уничтожено:
один танк,
четыре боевых бронированных машин,
семь автомобилей,
десять мотоциклов,
14 беспилотных летательных аппаратов,
один терминал спутниковой связи,
пять антенн беспилотных летательных аппаратов
Кроме того, поврежден один мотоцикл противника.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-