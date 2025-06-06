ЗСУ знешкодили 210 російських загарбників на Покровському напрямку протягом доби

На даний час відбулося 164 бойових зіткнення між ЗСУ та армією РФ.
Головні тези:
- Протягом доби ЗСУ знешкодили 210 російських загарбників на Покровському напрямку в рамках 164 бойових зіткнень.
- У запеклому протистоянні триває п’ять боєзіткнень на Покровському напрямку, ЗСУ продовжують успішно відстоювати свої позиції.
На Покровському напрямку знешкоджено 210 окупантів РФ
Оперативна інформація станом на 22:00 06.06.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
За сьогодні противник, за уточненими даними, завдав одного масованого ракетного та 41 авіаційного удару, застосував при цьому 45 ракет та 77 керованих авіаційних бомб, залучив для ураження 1519 дронів-камікадзе, здійснив понад 4427 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Від початку доби ворог 56 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Нова Полтавка, Єлизаветівка, Лисівка, Покровськ, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Горіхове, Надіївка, Новоукраїнка, Андріївка та у напрямках населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Полтавка, Промінь, Муравка, Олексіївка. Наразі триває п’ять боєзіткнень.
До того ж знищено:
один танк,
чотири бойові броньовані машини,
сім автомобілів,
десять мотоциклів,
14 безпілотних літальних апаратів,
один термінал супутникового зв’язку,
п’ять антен безпілотних літальних апаратів.
Крім того, пошкоджено один мотоцикл противника.
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