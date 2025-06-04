Покровський і Курський напрямки залишаються найгарячішими на фронті

Оперативна інформація станом на 16:00 04.06.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог двічі намагався просунутися в районі Вовчанська, наразі триває бій.

Сили оборони успішно зупинили одну спробу противника просунутись вперед на Куп’янському напрямку в районі Загризового.

На Лиманському напрямку ворог 15 разів атакував у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Карпівка, Липове, Рідкодуб та Торське. Наразі тривають боєзіткнення в дев’яти локаціях.

На Сіверському напрямку з початку доби відбулося два бойових зіткнення поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського. Сили оборони успішно зупинили одну спробу окупантів просунутись уперед, ще один бій триває.

На Краматорському напрямку за сьогодні відбулось три бойових зіткнення в районах Курдюмівки, Оріхово-Василівки та в напрямку Білої Гори, один штурм загарбників Сили оборони успішно зупинили, ще два досі тривають.