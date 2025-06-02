ЗСУ ліквідували понад 1100 окупантів РФ протягом доби

Станом на 2 червня 2025 року Збройні сили України знищили майже 990 тисяч російських військових, тисячі одиниць техніки, сотні дронів і ракет.
Головні тези:
- Збройні сили України продовжують ефективно протидіяти російській агресії на сході країни.
- Пресслужба Генерального штабу ЗСУ повідомила про ліквідацію понад 1100 окупантів Російської Федерації за останню добу.
Актуальні втрати РФ у війні проти України
Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
Таким чином, загальні бойові втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення (24 лютого 2022 року) орієнтовно становлять:
особовий склад — близько 989 700 (+1140) осіб,
танки — 10 874 (+2) одиниці,
бойові броньовані машини — 22 663 (+7) одиниці,
артилерійські системи — 28 575 (+48) одиниць,
реактивні системи залпового вогню — 1 401 (0),
засоби ППО — 1 175 (+2) одиниць,
літаки — 372 (0),
гелікоптери — 336 (0),
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 38 622 (+256),
крилаті ракети — 3 271 (+3),
кораблі / катери — 28 (0),
підводні човни — 1 (0),
автомобільна техніка та автоцистерни — 50 462 (+137) одиниці,
спеціальна техніка — 3 905 (+2) одиниць.
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