ЗСУ ліквідували понад 1100 окупантів РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували понад 1100 окупантів РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати

Станом на 2 червня 2025 року Збройні сили України знищили майже 990 тисяч російських військових, тисячі одиниць техніки, сотні дронів і ракет.

Головні тези:

  • Збройні сили України продовжують ефективно протидіяти російській агресії на сході країни.
  • Пресслужба Генерального штабу ЗСУ повідомила про ліквідацію понад 1100 окупантів Російської Федерації за останню добу.

Актуальні втрати РФ у війні проти України

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Втрати РФ

Таким чином, загальні бойові втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення (24 лютого 2022 року) орієнтовно становлять:

  • особовий склад — близько 989 700 (+1140) осіб,

  • танки — 10 874 (+2) одиниці,

  • бойові броньовані машини — 22 663 (+7) одиниці,

  • артилерійські системи — 28 575 (+48) одиниць,

  • реактивні системи залпового вогню — 1 401 (0),

  • засоби ППО — 1 175 (+2) одиниць,

  • літаки — 372 (0),

  • гелікоптери — 336 (0),

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 38 622 (+256),

  • крилаті ракети — 3 271 (+3),

  • кораблі / катери — 28 (0),

  • підводні човни — 1 (0),

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 50 462 (+137) одиниці,

  • спеціальна техніка — 3 905 (+2) одиниць.

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