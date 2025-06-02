ВСУ ликвидировали более 1100 оккупантов РФ в течение суток

По состоянию на 2 июня 2025 года Вооруженные силы Украины уничтожили около 990 тысяч российских военных, тысячи единиц техники, сотни дронов и ракет.
Главные тезисы
- Вооруженные силы Украины успешно уничтожили более 1100 оккупантов РФ за последние сутки.
- Согласно отчету Генерального штаба ВСУ, общие потери РФ в войне против Украины оцениваются как значительные.
Актуальные потери РФ в войне против Украины
Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
Таким образом, общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения (24 февраля 2022 г.) ориентировочно составляют:
личный состав — около 989 700 (+1140) человек,
танки — 10 874 (+2) единицы,
боевые бронированные машины — 22 663 (+7) единицы,
артиллерийские системы — 28 575 (+48) единиц,
реактивные системы залпового огня — 1 401 (0),
средства ПВО — 1 175 (+2) единиц,
самолеты — 372 (0),
вертолеты — 336 (0),
БпЛА оперативно-тактического уровня — 38 622 (+256),
крылатые ракеты — 3 271 (+3),
корабли / катера — 28 (0),
подводные лодки — 1 (0),
автомобильная техника и автоцистерны — 50 462 (+137) единицы,
специальная техника — 3 905 (+2) единиц.
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