ВСУ ликвидировали более 1100 оккупантов РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали более 1100 оккупантов РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
потери
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По состоянию на 2 июня 2025 года Вооруженные силы Украины уничтожили около 990 тысяч российских военных, тысячи единиц техники, сотни дронов и ракет.

Главные тезисы

  • Вооруженные силы Украины успешно уничтожили более 1100 оккупантов РФ за последние сутки.
  • Согласно отчету Генерального штаба ВСУ, общие потери РФ в войне против Украины оцениваются как значительные.

Актуальные потери РФ в войне против Украины

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Потери РФ

Таким образом, общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения (24 февраля 2022 г.) ориентировочно составляют:

  • личный состав — около 989 700 (+1140) человек,

  • танки — 10 874 (+2) единицы,

  • боевые бронированные машины — 22 663 (+7) единицы,

  • артиллерийские системы — 28 575 (+48) единиц,

  • реактивные системы залпового огня — 1 401 (0),

  • средства ПВО — 1 175 (+2) единиц,

  • самолеты — 372 (0),

  • вертолеты — 336 (0),

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 38 622 (+256),

  • крылатые ракеты — 3 271 (+3),

  • корабли / катера — 28 (0),

  • подводные лодки — 1 (0),

  • автомобильная техника и автоцистерны — 50 462 (+137) единицы,

  • специальная техника — 3 905 (+2) единиц.

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