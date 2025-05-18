Генштаб ВСУ раскрыл новые потери армии РФ

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали 1130 российских захватчиков. Кроме того, бойцы ВСУ обезвредили танк, 4 боевых бронированных машин, 38 артиллерийских систем и одну реактивную систему залпового огня.
Главные тезисы
- Начался 1180-й день широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
- За прошедшие сутки на фронте произошло 167 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 18 мая 2025 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 18.05.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 973 730 (+1 130) человек;
танков — 10 832 (+1) ед;
боевых бронированных машин — 22 557 (+4) ед;
артиллерийских систем — 27 980 (+38) ед;
РСЗО — 1 387 (+1) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 363 85 (+107) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 48 900 (+91) ед;
Как отмечает Генштаб ВСУ, в течение 17 мая авиация, ракетные войска и артиллерия украинские воины успешно атаковали четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четыре артиллерийские системы противника.
Также за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам 75 авиационных ударов, сбросив при этом 106 управляемых авиационных бомб.
Более того, враг использовал для атак 2960 дронов-камикадзе и произвел 4735 обстрелов, в том числе 122 — из реактивных систем залпового огня.
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