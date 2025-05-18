Генштаб ВСУ раскрыл новые потери армии РФ

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали 1130 российских захватчиков. Кроме того, бойцы ВСУ обезвредили танк, 4 боевых бронированных машин, 38 артиллерийских систем и одну реактивную систему залпового огня.

Потери армии РФ по состоянию на 18 мая 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 18.05.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 973 730 (+1 130) человек;

танков — 10 832 (+1) ед;

боевых бронированных машин — 22 557 (+4) ед;

артиллерийских систем — 27 980 (+38) ед;

РСЗО — 1 387 (+1) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 363 85 (+107) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 48 900 (+91) ед;

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Как отмечает Генштаб ВСУ, в течение 17 мая авиация, ракетные войска и артиллерия украинские воины успешно атаковали четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четыре артиллерийские системы противника.

Также за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам 75 авиационных ударов, сбросив при этом 106 управляемых авиационных бомб.